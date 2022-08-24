Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гаврилов: «С чего Зарема взяла, что сделала «Спартак»? Кто она такая?»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал слова жены экс-президента клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. Она пожелала новым менеджерам сохранить то, что она сделала для клуба за последние два года.

    «Мало ли что Зарема может сказать. С чего она взяла, что сделала «Спартак». А до нее не было что ли команды? Результата не было, десятое место – это достижение? Да, «Спартак» хорошо начал этот сезон, но это не известно, чем закончится.

    Зарема что-то там сказала, кто она такая вообще? Да, была в совете директоров клуба, но туда много кто входил, кто выходил. Кто вообще Салихова для «Спартака»?» – сказал Гаврилов.

    • «Спартак» перешел под полное управление «Лукойла».
    • Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

    Новости по теме
    Ловчев: «Федун и Зарема – позор «Спартака». Скандал на скандале» 12
    Генич считает, что Федун может купить новый клуб: «Зарема не наигралась» 5
    Зарема: «Порой я ставила «Спартак» выше интересов семьи и детей» 16
    Источник: телеграм-канал Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +587

      чаппай 25 минут назад

      Эх, Гаврилов, Гаврилов. Гляжу в книгу, вижу фигу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15789

      Barmaleushka 31 минуту назад

      Сейчас и Гавилова заклюют , персофаны заремы .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16892

      paracetamol 31 минуту назад

      Она и сделала, на 10-е место, нужно похвалить, а не ругать!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11