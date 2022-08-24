Гаврилов: «С чего Зарема взяла, что сделала «Спартак»? Кто она такая?»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал слова жены экс-президента клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. Она пожелала новым менеджерам сохранить то, что она сделала для клуба за последние два года.

«Мало ли что Зарема может сказать. С чего она взяла, что сделала «Спартак». А до нее не было что ли команды? Результата не было, десятое место – это достижение? Да, «Спартак» хорошо начал этот сезон, но это не известно, чем закончится.

Зарема что-то там сказала, кто она такая вообще? Да, была в совете директоров клуба, но туда много кто входил, кто выходил. Кто вообще Салихова для «Спартака»?» – сказал Гаврилов.