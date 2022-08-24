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  • Гаврилов: «С чего Зарема взяла, что сделала «Спартак»? Кто она такая?»

Гаврилов: «С чего Зарема взяла, что сделала «Спартак»? Кто она такая?»

24 августа 2022, 11:16
6

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал слова жены экс-президента клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой. Она пожелала новым менеджерам сохранить то, что она сделала для клуба за последние два года.

«Мало ли что Зарема может сказать. С чего она взяла, что сделала «Спартак». А до нее не было что ли команды? Результата не было, десятое место – это достижение? Да, «Спартак» хорошо начал этот сезон, но это не известно, чем закончится.

Зарема что-то там сказала, кто она такая вообще? Да, была в совете директоров клуба, но туда много кто входил, кто выходил. Кто вообще Салихова для «Спартака»?» – сказал Гаврилов.

  • «Спартак» перешел под полное управление «Лукойла».
  • Федун владел «Спартаком» с 2004 года.
  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (6)
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paracetamol
1661332899
Она и сделала, на 10-е место, нужно похвалить, а не ругать!
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Zloikaksobaka
1661337100
Тварь конченная с комплексом наполеона.
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OldenVad
1661338732
Ну сказала и сказала. В России лбят говорить. Каждый сам для себя должен делать выводы
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житель СПб
1661339805
Ну что тут скажешь... Мания само возвеличивания, конечно, присутствует. На завод бы таких, к станку (это так, к слову). Посмотреть на нее, что она без нефтяных денег представляла бы сама собой - тогда можно было бы ее лично оценивать. А так, действительно, народная нефть "со звуком"... Надоело про нее читать.
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subbotaspartak
1661349534
Юра, да плюнь на неё... плюнь на неё ещё раз. А скоко-то лет назад ты был в моём городе с командой ветеранов, в перерыве били пенальти, я тебе не проиграл. Будь здоров.
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