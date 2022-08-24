Генич считает, что Федун может купить новый клуб: «Зарема не наигралась»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что Леонид Федун может купить новый клуб после продажи «Спартака».

– Появились слухи о том, что Федун и Салихова могу уехать из России. Зарема их уже опровергла. Но, как ты думаешь, Федун мог бы купить какой-то клуб в Европе?

– Может, если Зарему это продолжит заводить и ей будет интересно поиграться в это. Не просто так же она оканчивала курсы в Барселоне. Может быть, ей захочется продолжить заниматься футболом, но в других условиях, тогда Федун может купить ей какой-то клуб.

Но необязательно, что это будет топ-клуб Франции или команда из какого-то еще сильного европейского чемпионата. Условно, это может быть какой-то клуб из Латвии. Мы не знаем финансовых возможностей Леонида Арнольдовича. Но есть ощущение, что Зарема не наигралась.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Бизнесмен вложил в команду более 2 миллиардов долларов.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам