Стала известна реакция Дзюбы на гол в дебютном матче за «Демирспор»

Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, высказался о дебюте футболиста за турецкий клуб в игре с «Фенербахче» (2:4).

34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.

Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.

Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).

«Этот матч – идеальная характеристика Артема. Человек три месяца был без игровой практики, уехал в чужую страну, но выходит в основе и сходу забивает топ-клубу в гостях, становясь лучшим игроком своей команды по всем выкладкам. Комментарии излишни.

Да, проиграли, хотя по игре не были сильно хуже. Глупые ошибки в обороне, но это решаемые проблемы. «Адана» точно поборется за тройку. Я общался с Артемом после игры. Он рад, что дебютировал в чемпионате Турции. Конечно, расстроен, что проиграли. Будет работать дальше», – рассказал Гольдман.