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    Стала известна реакция Дзюбы на гол в дебютном матче за «Демирспор»

    Леонид Гольдман, агент нападающего «Адана Демирспор» Артема Дзюбы, высказался о дебюте футболиста за турецкий клуб в игре с «Фенербахче» (2:4).

    • 34-летний нападающий вышел в старте и был заменен на 87-й минуте.
    • Он забил, нанес 2 удара по воротам и выиграл 5 верховых единоборств.
    • Дзюба получил самую высокую оценку в своей команде от SofaScore (7,4) и WhoScored (7,3).

    «Этот матч – идеальная характеристика Артема. Человек три месяца был без игровой практики, уехал в чужую страну, но выходит в основе и сходу забивает топ-клубу в гостях, становясь лучшим игроком своей команды по всем выкладкам. Комментарии излишни.

    Да, проиграли, хотя по игре не были сильно хуже. Глупые ошибки в обороне, но это решаемые проблемы. «Адана» точно поборется за тройку. Я общался с Артемом после игры. Он рад, что дебютировал в чемпионате Турции. Конечно, расстроен, что проиграли. Будет работать дальше», – рассказал Гольдман.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +289

      saf05 1 час назад

      Вот это пиар, может Барса клюнет или Ман юнайтед

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      Рейтинг: +1388

      zarsm 1 час назад

      Госпаде, пихнул с ленточки, там моя бабушка бы на изичах закатила. А восхвалают, так будто он там на индивидуальных шедевральную банку положил

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