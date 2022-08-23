УЕФА против участия крымских клубов в российских лигах

Пресс-служба УЕФА отреагировала на информацию, что ФНЛ оценит готовность крымских клубов к интеграции в РФС.

«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года, и чтобы регион считался «специальной зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – говорится в комментарии УЕФА.