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    УЕФА против участия крымских клубов в российских лигах

    Пресс-служба УЕФА отреагировала на информацию, что ФНЛ оценит готовность крымских клубов к интеграции в РФС.

    «Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года, и чтобы регион считался «специальной зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – говорится в комментарии УЕФА.

    • Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
    • Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11791

      BRO_football 12 минут назад

      А не пошёл ли нах... УЕФА со своими решениями? Почему наши идиоты из РФС всё ещё держатся за УЕФА и слушают все его указания? Какой теперь смысл, если клубы не участвуют в еврокубках, а легионерам можно просто так покидать российские клубы?

      2
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      Рейтинг: +1611

      Форвард 79 17 минут назад

      Ну и положить на их запрет!!!
      Надо показать, что нам на их решение вообще параллельно.
      Решение этой недоорганизации не должно ни каким образом нас волновать

      2
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      Рейтинг: +5129

      Красногорск_Фан 17 минут назад

      А еще спрячут все мячики в мире в специальный стальной бункер в Тибете, запретят продавать русским кроссовки и косить поляны для игры в ного мяч. Профессиональная лига русской лапты зеркально пожизненно исключит этих негодяев и их тараканов из своих членов. А завершится все традиционным ежегодным 67-м вручением Месси золотого мяча.

      0
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      Рейтинг: +26151

      slavutiq70 24 минуты назад

      Ну если мы считаем что Крым .это Россия то и нехер на разные УЕФА смотреть . тем более нас лишили и не скоро вернут в еврокубки ...

      1
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      Рейтинг: +9430

      R_a_i_n 27 минут назад

      Со своими дальнейшими уведомлениями идити в .опу!!!

      0
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      Рейтинг: +25545

      vladimir-7 29 минут назад

      Своими решениями УЕФА подтвердил необходимость ведения спец. операции по
      уничтожению националистов, а Крым уже свободен от них.

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      Рейтинг: +33

      AlexanderFCSM 38 минут назад

      да кому вы сдались, скоро будем с китайцами свою лигу делать)

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      Рейтинг: +698

      111Hunter111 > borusse 13 минут назад

      Немчура как ты здесь оказался,с ливерной колбасой иди в анус.

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