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УЕФА против участия крымских клубов в российских лигах

23 августа 2022, 17:23
16

Пресс-служба УЕФА отреагировала на информацию, что ФНЛ оценит готовность крымских клубов к интеграции в РФС.

«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года, и чтобы регион считался «специальной зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – говорится в комментарии УЕФА.

  • Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
  • Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига
Комментарии (16)
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AlexanderFCSM
1661265440
да кому вы сдались, скоро будем с китайцами свою лигу делать)
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R_a_i_n
1661266087
Со своими дальнейшими уведомлениями идити в .опу!!!
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slavа0508
1661266243
Ну если мы считаем что Крым .это Россия то и нехер на разные УЕФА смотреть . тем более нас лишили и не скоро вернут в еврокубки ...
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Форвард 79
1661266682
Ну и положить на их запрет!!! Надо показать, что нам на их решение вообще параллельно. Решение этой недоорганизации не должно ни каким образом нас волновать
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BRO_football
1661266982
А не пошёл ли нах... УЕФА со своими решениями? Почему наши идиоты из РФС всё ещё держатся за УЕФА и слушают все его указания? Какой теперь смысл, если клубы не участвуют в еврокубках, а легионерам можно просто так покидать российские клубы?
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житель СПб
1661269108
Жесткий и достойный ответ этим лицам, давно игнорирующим принципы свободы спорта от политики.
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пряник929
1661278322
На РФС и так санкции, что сопли жевать, принять крымские клубы и пусть бесятся...
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BRAZILES
1661279183
положите член на это уефа ---мы итак в санкциях и неизвестно на какой срок
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Dominator777
1661279260
Давно пора на УЕФУ и ФИФУ положить толстый с пробором х у й.
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Dr.Metal
1661282398
Да пофиг на еврокубки, хватит нам и своих турниров, один фиг сливаемся там ежегодно. Положить болт на Европу. Надо Крым давно уже было принять в РФС. А вскоре и новый Шахтер организуют, Заря Луганская и тд. Расширим чемпионат команд этак до 20-22
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