УЕФА против участия крымских клубов в российских лигах

А не пошёл ли нах... УЕФА со своими решениями? Почему наши идиоты из РФС всё ещё держатся за УЕФА и слушают все его указания? Какой теперь смысл, если клубы не участвуют в еврокубках, а легионерам можно просто так покидать российские клубы?
Пресс-служба УЕФА отреагировала на информацию, что ФНЛ оценит готовность крымских клубов к интеграции в РФС.
«Что касается ситуации в Крыму, то в соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом, с 1 января 2015 года, и чтобы регион считался «специальной зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления», – говорится в комментарии УЕФА.
- Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА.
- Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.