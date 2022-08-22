ФНЛ оценит готовность клубов из Крыма к интеграции в РФС. Делегация лиги посетит полуостров

Клубы из Крыма могут быть приняты в состав РФС.
«На заседании Президиума было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участков соревнований под эгидой ФНЛ.
Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров», – сообщает пресс-служба ФНЛ.
- Президент РПЛ Александр Алаев заявлял, что интеграция крымского футбола в российский неизбежна.
- Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года.
- Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором принимают участие 8 клубов.
Источник: телеграм-канал Первой лиги