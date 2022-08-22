ФНЛ оценит готовность клубов из Крыма к интеграции в РФС. Делегация лиги посетит полуостров

Клубы из Крыма могут быть приняты в состав РФС.

«На заседании Президиума было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов полуострова в состав участков соревнований под эгидой ФНЛ.

Принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции. Делегация ФНЛ в ближайшее время посетит полуостров», – сообщает пресс-служба ФНЛ.