Эменике: «Дзюба – хороший парень. Турецкая лига отлично ему подходит»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике высказался о форварде «Адана Демирспор» Артеме Дзюбе.

«Дзюба хороший парень и отличный футболист, который прекрасно обращается с мячом.

Турецкая лига отлично ему подходит, в ней предпочитают силовой футбол. Игроки такого плана, как Дзюба, очень важны для команд турецкой Суперлиги. Клубы не обращают внимание на возраст, будь то «Галатасарай», «Фенербахче» или «Бешикташ».

Если он хорошо себя проявит, его вполне могут пригласить в один из ведущих клубов Турции.

Голы там будут даваться тяжело, потому что защитники будут плотно опекать, но я в него верю», – сказал Эменике.