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    Президент РПЛ Алаев отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

    Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев высказался о смене владельца и и руководства в «Спартаке».

    «Благодаря Леониду Федуну у «Спартака» появился стадион – точка. Уже за одно это ему можно поставить памятник при жизни.

    Надеюсь, что клуб останется таким же устойчивым и конкурентоспособным при новых акционерах. Российскому футболу нужен сильный «Спартак», – заявил Алаев.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: «Чемпионат»

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