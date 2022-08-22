Президент РПЛ Алаев отреагировал на уход Федуна из «Спартака»

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев высказался о смене владельца и и руководства в «Спартаке».

«Благодаря Леониду Федуну у «Спартака» появился стадион – точка. Уже за одно это ему можно поставить памятник при жизни.

Надеюсь, что клуб останется таким же устойчивым и конкурентоспособным при новых акционерах. Российскому футболу нужен сильный «Спартак», – заявил Алаев.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам