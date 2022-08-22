«Спартак» вспомнил главные достижения Федуна за 18 лет в клубе

Пресс-служба «Спартака» поблагодарила Леонида Федуна за 18 лет в клубе, вспомнив его главные достижения.

«Чемпионство, Кубок, Суперкубок, стадион, академия, фонд. Спасибо за всe, Леонид Арнольдович!

Красно-белый однажды — красно-белый навсегда!» – написал «Спартак» в телеграме.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам