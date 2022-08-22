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    «Спартак» вспомнил главные достижения Федуна за 18 лет в клубе

    Пресс-служба «Спартака» поблагодарила Леонида Федуна за 18 лет в клубе, вспомнив его главные достижения.

    «Чемпионство, Кубок, Суперкубок, стадион, академия, фонд. Спасибо за всe, Леонид Арнольдович!

    Красно-белый однажды — красно-белый навсегда!» – написал «Спартак» в телеграме.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

    Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 19:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +336

      заткнитемнерот 19 минут назад

      Вот он, сбитый летчик. Вернулось кармически.

      1
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      Рейтинг: +10

      laulatew 24 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +1787

      lek! 59 минут назад

      Конечно же много за 18 лет , 1 чемпионство )))

      1
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      Рейтинг: +67

      Вайвайнах 1 час назад

      Наконец его жена замолкнет

      1
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      Рейтинг: +24574

      bset 1 час назад

      Просто лучший. Если бы кто другой руководил, у ЦСКА было бы меньше чемпионств

      3
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      Рейтинг: +14

      Фитоняшич > bset 35 минут назад

      Как видишь, последние шесть лет дело было не в Федуне))

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