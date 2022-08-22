«Спартак» вспомнил главные достижения Федуна за 18 лет в клубе

Пресс-служба «Спартака» поблагодарила Леонида Федуна за 18 лет в клубе, вспомнив его главные достижения.
«Чемпионство, Кубок, Суперкубок, стадион, академия, фонд. Спасибо за всe, Леонид Арнольдович!
Красно-белый однажды — красно-белый навсегда!» – написал «Спартак» в телеграме.
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.
Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам
Источник: телеграм-канал «Спартака»