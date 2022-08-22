«Эх, не вовремя!» Романцев прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.

«Признаюсь, когда услышал сообщение о том, что Федун покидает «Спартак», не поверил в него. И прежде всего потому, что сейчас команда встает на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми.

В этих переменах немалая заслуга президента клуба, поэтому я так и удивлен уходу.

Теперь, когда все расставлено по местам, хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за все сделанное им для «Спартака». А желая ему всего самого лучшего, все-таки не могу не сказать: «Эх, не вовремя!» – заявил Романцев.

«Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».

Федун был владельцем клуба с 2004 года.

При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

Подводим итоги 18 лет Федуна в «Спартаке»: выполнил ряд обещаний, много говорил о любви к клубу, но так и не передал его фанатам