«Эх, не вовремя!» Романцев прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

ну да
не вовремя
пропала индексация
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.
«Признаюсь, когда услышал сообщение о том, что Федун покидает «Спартак», не поверил в него. И прежде всего потому, что сейчас команда встает на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми.
В этих переменах немалая заслуга президента клуба, поэтому я так и удивлен уходу.
Теперь, когда все расставлено по местам, хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за все сделанное им для «Спартака». А желая ему всего самого лучшего, все-таки не могу не сказать: «Эх, не вовремя!» — заявил Романцев.
- «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.