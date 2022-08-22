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    «Эх, не вовремя!» Романцев прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.

    «Признаюсь, когда услышал сообщение о том, что Федун покидает «Спартак», не поверил в него. И прежде всего потому, что сейчас команда встает на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми.

    В этих переменах немалая заслуга президента клуба, поэтому я так и удивлен уходу.

    Теперь, когда все расставлено по местам, хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за все сделанное им для «Спартака». А желая ему всего самого лучшего, все-таки не могу не сказать: «Эх, не вовремя!» — заявил Романцев.

    • «Лукойл» купил 100 процентов акций «Спартака», а также стадион «Открытие Банк Арена».
    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5100

      Беспонтий 33 секунды назад

      ну да
      не вовремя
      пропала индексация

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