«Эх, не вовремя!» Романцев прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об уходе Леонида Федуна из столичного клуба.

«Признаюсь, когда услышал сообщение о том, что Федун покидает «Спартак», не поверил в него. И прежде всего потому, что сейчас команда встает на ноги, возвращает тот наш характер и игру, которые помогали побеждать и делать болельщиков счастливыми.

В этих переменах немалая заслуга президента клуба, поэтому я так и удивлен уходу.

Теперь, когда все расставлено по местам, хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за все сделанное им для «Спартака». А желая ему всего самого лучшего, все-таки не могу не сказать: «Эх, не вовремя!» — заявил Романцев.