Керк готов закрыться на базе до конца сезона: «Я хочу побеждать»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в 6-м туре РПЛ.

— На неделе перед игрой с «Химками», «Локо» всем составом закрыли на базе. Как это помогло победить?

— Вы сами видели — «Химкам» мы забили целых три гола. Значит, помогло.

— Ты готов закрываться на базе на протяжении всего сезона?

— Если придется, то да. Это не проблема для меня.

— Реально?

— Да, почему нет? Я хочу побеждать.

— Быть на базе большую часть дня очень скучно. Нет?

— Почему? Я нахожусь со своими одноклубникам. Мы вместе проводим время, играем в игры, едим вместе. Никакой скуки.

— Какая сейчас атмосфера в команде?

— Уже лучше. До матча с «Химками» было не очень — и это нормально. Но сейчас лучше.