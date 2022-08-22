Керк готов закрыться на базе до конца сезона: «Я хочу побеждать»

Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в 6-м туре РПЛ.
— На неделе перед игрой с «Химками», «Локо» всем составом закрыли на базе. Как это помогло победить?
— Вы сами видели — «Химкам» мы забили целых три гола. Значит, помогло.
— Ты готов закрываться на базе на протяжении всего сезона?
— Если придется, то да. Это не проблема для меня.
— Реально?
— Да, почему нет? Я хочу побеждать.
— Быть на базе большую часть дня очень скучно. Нет?
— Почему? Я нахожусь со своими одноклубникам. Мы вместе проводим время, играем в игры, едим вместе. Никакой скуки.
— Какая сейчас атмосфера в команде?
— Уже лучше. До матча с «Химками» было не очень — и это нормально. Но сейчас лучше.
- Для команды это была 1-я победа в новом сезоне.
- Набрав 3 очка, «Локо» покинул зону стыков.
Источник: Sport24