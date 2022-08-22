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    Керк готов закрыться на базе до конца сезона: «Я хочу побеждать»

    Полузащитник «Локомотива» Джирано Керк прокомментировал победу над «Химками» (3:0) в 6-м туре РПЛ.

    — На неделе перед игрой с «Химками», «Локо» всем составом закрыли на базе. Как это помогло победить?

    — Вы сами видели — «Химкам» мы забили целых три гола. Значит, помогло.

    — Ты готов закрываться на базе на протяжении всего сезона?

    — Если придется, то да. Это не проблема для меня.

    — Реально?

    — Да, почему нет? Я хочу побеждать.

    — Быть на базе большую часть дня очень скучно. Нет?

    — Почему? Я нахожусь со своими одноклубникам. Мы вместе проводим время, играем в игры, едим вместе. Никакой скуки.

    — Какая сейчас атмосфера в команде?

    — Уже лучше. До матча с «Химками» было не очень — и это нормально. Но сейчас лучше.

    • Для команды это была 1-я победа в новом сезоне.
    • Набрав 3 очка, «Локо» покинул зону стыков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5092

      Красногорск_Фан 21 минуту назад

      Керк провел хорошую игру. Хотя на длинной дистанции так себя не показывает. Закрывайте его если помогает.

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