Квазашвили: «Федун уже всем надоел. Все болельщики «Спартака» довольны его уходом»

Я желал ухода Арнольдыча, но благодарен ему за долгую финансовую поддержку клуба. Всех благ.
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».
«У Федуна выкупили все 100 процентов акций? Какие они молодцы. Я поздравляю вас. Я думаю, что все болельщики «Спартака» будут довольны этим решением. Он уже всем надоел», – сказал Кавазашвили.
- Федун был владельцем клуба с 2004 года.
- При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
- Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.