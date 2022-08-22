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    Квазашвили: «Федун уже всем надоел. Все болельщики «Спартака» довольны его уходом»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

    «У Федуна выкупили все 100 процентов акций? Какие они молодцы. Я поздравляю вас. Я думаю, что все болельщики «Спартака» будут довольны этим решением. Он уже всем надоел», – сказал Кавазашвили.

    • Федун был владельцем клуба с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • Сейчас команда идет на 2-м месте в Премьер-лиге после 6 туров.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +15259

      NewLife 30 минут назад

      Я желал ухода Арнольдыча, но благодарен ему за долгую финансовую поддержку клуба. Всех благ.

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      Рейтинг: +5585

      rash1959 49 минут назад

      Эти старые псевдоветераны точно надоели. От их "поддержки" только вред.

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      Рейтинг: +4798

      алдан2014 55 минут назад

      Кавазашвили точно надоел всем. Сколько в этом человеке желчи?

      1
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