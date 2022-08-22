Квазашвили: «Федун уже всем надоел. Все болельщики «Спартака» довольны его уходом»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об уходе Леонида Федуна из «Спартака».

«У Федуна выкупили все 100 процентов акций? Какие они молодцы. Я поздравляю вас. Я думаю, что все болельщики «Спартака» будут довольны этим решением. Он уже всем надоел», – сказал Кавазашвили.