«Болельщики имеют право критиковать, даже оскорблять». Кононов – о работе в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своем отношении к критике со стороны фанатов московской команды.
– Уходить из «Спартака» – это тяжело?
– Не только из «Спартака», всегда непросто уходить из команды.
– На вас там серьезно давили, да ведь?
– Ну, а что делать? Везде так. Болельщики имеют право критиковать, даже оскорблять.
– Какой момент в «Спартаке» был самым сложным для вас?
– Сложного момента не было. Ты работаешь тренером: если результат есть, все нормально. Если его нет, то есть проблемы. Двигаемся дальше!
- Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
- Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, 6 ничьих и 14 поражений.
Источник: «Спорт-Экспресс»