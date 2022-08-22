«Болельщики имеют право критиковать, даже оскорблять». Кононов – о работе в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своем отношении к критике со стороны фанатов московской команды.

– Уходить из «Спартака» – это тяжело?

– Не только из «Спартака», всегда непросто уходить из команды.

– На вас там серьезно давили, да ведь?

– Ну, а что делать? Везде так. Болельщики имеют право критиковать, даже оскорблять.

– Какой момент в «Спартаке» был самым сложным для вас?

– Сложного момента не было. Ты работаешь тренером: если результат есть, все нормально. Если его нет, то есть проблемы. Двигаемся дальше!