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  • «Болельщики имеют право критиковать, даже оскорблять». Кононов – о работе в «Спартаке»

«Болельщики имеют право критиковать, даже оскорблять». Кононов – о работе в «Спартаке»

22 августа 2022, 11:42
3

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своем отношении к критике со стороны фанатов московской команды.

– Уходить из «Спартака» – это тяжело?

– Не только из «Спартака», всегда непросто уходить из команды.

– На вас там серьезно давили, да ведь?

– Ну, а что делать? Везде так. Болельщики имеют право критиковать, даже оскорблять.

– Какой момент в «Спартаке» был самым сложным для вас?

– Сложного момента не было. Ты работаешь тренером: если результат есть, все нормально. Если его нет, то есть проблемы. Двигаемся дальше!

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
  • Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, 6 ничьих и 14 поражений.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег
Комментарии (3)
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piligrim1986
1661158976
особенно если тренер - пиджак
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Enter2006
1661161149
"Болельщики имеют право критиковать". Ну ну.. Подойди к АВТОЗАКУ после игры и просто повтори это в лицо исполнительной власти. Узнаешь всю правду! Об оскорблении я вообще молчу..
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paracetamol
1661167715
Болельщики имеют право, а руководство нет! Слушать всю это хрень - себя не уважать!
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