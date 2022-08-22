Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Болельщики имеют право критиковать, даже оскорблять». Кононов – о работе в «Спартаке»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о своем отношении к критике со стороны фанатов московской команды.

    – Уходить из «Спартака» – это тяжело?

    – Не только из «Спартака», всегда непросто уходить из команды.

    – На вас там серьезно давили, да ведь?

    – Ну, а что делать? Везде так. Болельщики имеют право критиковать, даже оскорблять.

    – Какой момент в «Спартаке» был самым сложным для вас?

    – Сложного момента не было. Ты работаешь тренером: если результат есть, все нормально. Если его нет, то есть проблемы. Двигаемся дальше!

    • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
    • Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, 6 ничьих и 14 поражений.

    Новости по теме
    Кононов: «Абаскалю в «Спартаке» намного легче, чем было мне» 3
    Первая лига. «Арсенал» Кононова потерял очки дома с «Акроном», Парфенов впервые победил с «Родиной» 1
    Первая лига. «Рубин» победил «Родину» Парфенова, «Арсенал» Кононова – «СКА-Хабаровск» Шаронова
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4415

      Enter2006 17 минут назад

      "Болельщики имеют право критиковать". Ну ну.. Подойди к АВТОЗАКУ после игры и просто повтори это в лицо исполнительной власти. Узнаешь всю правду! Об оскорблении я вообще молчу..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7884

      piligrim1986 53 минуты назад

      особенно если тренер - пиджак

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11