Кононов: «Абаскалю в «Спартаке» намного легче, чем было мне»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы о своей работе в московском клубе.
– Удается следить за «Спартаком»? И какое мнение о команде?
– Да, мне очень нравится команда, то, как ребята отдаются игре. Желаю только побед.
– Удивлены тому, как быстро Абаскаль поставил игру? Все-таки прошло всего два месяца.
– Ну, думаю, уже был состав наигранный и здесь ему намного легче, чем было мне.
Когда у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15. А здесь был наигранный состав, Кубок взяли, ребята подросли.
В этом плане полегче, но то, что он поставил игру в такой короткий срок, это видно – молодец.
– У вас был тяжелый период в «Спартаке», когда Томас Цорн поменял состав – какие мысли на этот счет сейчас? Что это было?
– Какие мысли... Тогда была реформа в «Спартаке». Концепция была такая, что должны были прийти другие футболисты.
– Не считаете, что вас тогда с этим сильно подставили?
– Не хочу говорить об этом. Всегда руководствуюсь только своей работой. Если я делаю результат, значит, все нормально.
Если нет, то жизнь сейчас такая, что никто никого не ждет.
- Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
- Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, 6 ничьих и 14 поражений.