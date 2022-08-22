Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кононов: «Абаскалю в «Спартаке» намного легче, чем было мне»

Кононов: «Абаскалю в «Спартаке» намного легче, чем было мне»

22 августа 2022, 09:14
2

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы о своей работе в московском клубе.

– Удается следить за «Спартаком»? И какое мнение о команде?

– Да, мне очень нравится команда, то, как ребята отдаются игре. Желаю только побед.

– Удивлены тому, как быстро Абаскаль поставил игру? Все-таки прошло всего два месяца.

– Ну, думаю, уже был состав наигранный и здесь ему намного легче, чем было мне.

Когда у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15. А здесь был наигранный состав, Кубок взяли, ребята подросли.

В этом плане полегче, но то, что он поставил игру в такой короткий срок, это видно – молодец.

– У вас был тяжелый период в «Спартаке», когда Томас Цорн поменял состав – какие мысли на этот счет сейчас? Что это было?

– Какие мысли... Тогда была реформа в «Спартаке». Концепция была такая, что должны были прийти другие футболисты.

– Не считаете, что вас тогда с этим сильно подставили?

– Не хочу говорить об этом. Всегда руководствуюсь только своей работой. Если я делаю результат, значит, все нормально.

Если нет, то жизнь сейчас такая, что никто никого не ждет.

  • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
  • Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, 6 ничьих и 14 поражений.

Еще по теме:
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина 8
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар» 13
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака» 8
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кононов Олег Абаскаль Гильермо
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1661153422
Кононов как всегда скромен, осторожен, дипломатичен. В общем, всё по-пиджаковски.
Ответить
alefreddy
1661156194
красиво без претензий все пояснил
Ответить
Главные новости
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
8
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
4
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
8
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
14
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Все новости
Все новости
ФотоОпубликовано фото Мостового в форме «Локомотива»
19:55
1
Жена Семака двумя словами отреагировала на новость, что Мостовой уходит из «Зенита» из-за дочери тренера
19:26
3
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера
18:59
6
Игрок «Динамо Мх» рассказал, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни
18:31
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом»
18:19
2
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
17:46
2
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
2
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
13
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
8
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
16
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
1
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
11
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
10
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
6
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
31
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
13
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+