Кононов: «Абаскалю в «Спартаке» намного легче, чем было мне»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы о своей работе в московском клубе.

– Удается следить за «Спартаком»? И какое мнение о команде?

– Да, мне очень нравится команда, то, как ребята отдаются игре. Желаю только побед.

– Удивлены тому, как быстро Абаскаль поставил игру? Все-таки прошло всего два месяца.

– Ну, думаю, уже был состав наигранный и здесь ему намного легче, чем было мне.

Когда у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15. А здесь был наигранный состав, Кубок взяли, ребята подросли.

В этом плане полегче, но то, что он поставил игру в такой короткий срок, это видно – молодец.

– У вас был тяжелый период в «Спартаке», когда Томас Цорн поменял состав – какие мысли на этот счет сейчас? Что это было?

– Какие мысли... Тогда была реформа в «Спартаке». Концепция была такая, что должны были прийти другие футболисты.

– Не считаете, что вас тогда с этим сильно подставили?

– Не хочу говорить об этом. Всегда руководствуюсь только своей работой. Если я делаю результат, значит, все нормально.

Если нет, то жизнь сейчас такая, что никто никого не ждет.