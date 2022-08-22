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    Кононов: «Абаскалю в «Спартаке» намного легче, чем было мне»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы о своей работе в московском клубе.

    – Удается следить за «Спартаком»? И какое мнение о команде?

    – Да, мне очень нравится команда, то, как ребята отдаются игре. Желаю только побед.

    – Удивлены тому, как быстро Абаскаль поставил игру? Все-таки прошло всего два месяца.

    – Ну, думаю, уже был состав наигранный и здесь ему намного легче, чем было мне.

    Когда у меня 15 игроков ушли и пришли другие 15. А здесь был наигранный состав, Кубок взяли, ребята подросли.

    В этом плане полегче, но то, что он поставил игру в такой короткий срок, это видно – молодец.

    – У вас был тяжелый период в «Спартаке», когда Томас Цорн поменял состав – какие мысли на этот счет сейчас? Что это было?

    – Какие мысли... Тогда была реформа в «Спартаке». Концепция была такая, что должны были прийти другие футболисты.

    – Не считаете, что вас тогда с этим сильно подставили?

    – Не хочу говорить об этом. Всегда руководствуюсь только своей работой. Если я делаю результат, значит, все нормально.

    Если нет, то жизнь сейчас такая, что никто никого не ждет.

    • Кононов возглавлял «Спартак» с ноября 2018-го по сентябрь 2019-го года.
    • Команда под его руководством провела 36 матчей: 16 побед, 6 ничьих и 14 поражений.

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    Источник: «РБ Спорт»

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