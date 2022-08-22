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  • «На наш взгляд, это пенальти!». В «Ахмате» недовольны судейством в матче с ЦСКА

«На наш взгляд, это пенальти!». В «Ахмате» недовольны судейством в матче с ЦСКА

22 августа 2022, 07:29
2

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе арбитра Сергея Карасева в игре шестого тура РПЛ против ЦСКА.

  • Москвичи победили со счетом 4:2.
  • На 90+1 минуте судья не назначил пенальти в пользу грозненцев.
  • Мяч попал в руку защитнику Игорю Дивееву после прострела в штрафной ЦСКА.

«На наш взгляд, это пенальти! Но оценивает Карасев. В нашем судействе, трактовках эпизодов никто разобраться не может. Думаю, они сами не могут.

Вы же видели, судьи на VAR позвали Карасева. А он принял другое решение.

Смысл нам подавать в ЭСК? Это ничего не дает. Пенальти никто не вернет. Что после драки кулаками махать», – заявил Айдамиров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Карасев Сергей
Комментарии (2)
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AZ
1661145876
Сильно плакали?
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paracetamol
1661150928
Слабая работа арбитра, вернее сильная в поддержку коней. Раз 5 срывал атаки грозненцев непонятными свистками, а в другую сторону все было нармально, якобы!
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