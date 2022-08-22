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    «На наш взгляд, это пенальти!». В «Ахмате» недовольны судейством в матче с ЦСКА

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о работе арбитра Сергея Карасева в игре шестого тура РПЛ против ЦСКА.

    • Москвичи победили со счетом 4:2.
    • На 90+1 минуте судья не назначил пенальти в пользу грозненцев.
    • Мяч попал в руку защитнику Игорю Дивееву после прострела в штрафной ЦСКА.

    «На наш взгляд, это пенальти! Но оценивает Карасев. В нашем судействе, трактовках эпизодов никто разобраться не может. Думаю, они сами не могут.

    Вы же видели, судьи на VAR позвали Карасева. А он принял другое решение.

    Смысл нам подавать в ЭСК? Это ничего не дает. Пенальти никто не вернет. Что после драки кулаками махать», – заявил Айдамиров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3351

      AZ 1 час назад

      Сильно плакали?

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