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    «Хотел ругаться. Вас спасло, что тут много солидных людей». Федотов – игрокам ЦСКА после победы над «Ахматом»

    Пресс-служба ЦСКА показала, как главный тренер Владимир Федотов выступил перед командой после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (2:4).

    «Эмоции такие были, хотел прийти и ругаться. Хорошо, тут много солидных людей, это вас спасло. Для зрителей, конечно, великолепный матч, но нельзя позволять себе терять контроль над игрой. Но так получается: один встаeт и всe, начинается развал.

    Но вы молодцы в том плане, что нашлись мужские нотки, характер и всe в этом духе, и реализовали те многочисленные шансы, которые у нас были. Я вас поздравляю», – сказал Федотов.

    • ЦСКА в матче с «Ахматом» вел 3:0, но потом довел счет до 3:2.
    • Москвичи идут в РПЛ 3-ми.
    • Следующий соперник ЦСКА – «Ростов».

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    Источник: ютуб-канал ЦСКА

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