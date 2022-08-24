«Хотел ругаться. Вас спасло, что тут много солидных людей». Федотов – игрокам ЦСКА после победы над «Ахматом»

Пресс-служба ЦСКА показала, как главный тренер Владимир Федотов выступил перед командой после матча шестого тура РПЛ против «Ахмата» (2:4).

«Эмоции такие были, хотел прийти и ругаться. Хорошо, тут много солидных людей, это вас спасло. Для зрителей, конечно, великолепный матч, но нельзя позволять себе терять контроль над игрой. Но так получается: один встаeт и всe, начинается развал.

Но вы молодцы в том плане, что нашлись мужские нотки, характер и всe в этом духе, и реализовали те многочисленные шансы, которые у нас были. Я вас поздравляю», – сказал Федотов.