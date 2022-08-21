Хвича повторил достижение Кавани в «Наполи»

«Наполи» разгромил «Монцу» (4:0) в матче 2-го тура Серии А. Дубль сделал Хвича Кварацхелия.

Грузинский футболист отличился во второй игре подряд за неаполитанскую команду. Он стал четвертым игроком, которому удалось подобное.

Ранее в двух первых матчах подряд за «Наполи» забивали только три футболиста: Эдинсон Кавани (2010 год), Хосе Кальехон (2013) и Лоренцо Тонелли (2017).