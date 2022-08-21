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    «Краснодар» – «Оренбург»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Оренбурга» на матч 6-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

    Запасные: Агкацев, Штепа, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Баньяц, Манелов, Самко.

    «Оренбург»: Гошев, Полуяхтов, Хотулев, Павловец, Гойкович, Печенин, Аюпов, Титков, Марин, Вера, Мансилья.

    Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Сиваков, Стаматов, Оганесян, Ковалев, Гурциев, Сычевой, Акоста.

    • Матч пройдет в Краснодаре. Начало – в 20:00 мск.
    • «Краснодар» занимает 7-е место в РПЛ, «Оренбург» – 12-е.

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    Источник: РПЛ

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