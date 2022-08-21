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  • В Казахстане менеджер клуба выпивает вместе с футболистами (Владимир Жарков)

В Казахстане менеджер клуба выпивает вместе с футболистами (Владимир Жарков)

21 августа 2022, 10:22
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Стало известно о случаях пьянства в клубе КПЛ «Атырау». Источник сообщает, что вместе с игрокам пил руководитель команды.

«Всe более дикие подробности приходят из расположения «Атырау», где накануне генеральный менеджер «нефтяников» Алишер Апсалямов отстранил от работы главного тренера Константина Горовенко. При этом, правда, попросив Константина Александровича провести вечернюю тренировку с командой.

Так вот, в этом сезоне в команде участились случаи пьянства, и самыми отъявленными нарушителями режима слыли Бауыржан Турысбек и Алтынбек Сапаров, не стеснявшиеся приходить с перегаром прямо на тренировку. Но если первого уже успешно спихнули в «Жетысу», то второй по-прежнему числится в команде, хотя и выходит на поле крайне редко, опровергая старую футбольную поговорку, согласно которой, кто не пьeт, тот не играет.

Более того, расположение «Атырау» до сих пор не покинул бразилец Аллеф, который уже год не играет и официально отзаявлен. Напомню, весной он в одном из ночных клубов якобы подхватил сальмонеллeз и едва не склеил ласты. Почему он до сих пор не уехал? Да потому что ждeт полного расчeта! И ведь получит его, руководству клуба не нужны проблемы с ФИФА.

А знаете, почему Апсалямов покрывает тунеядцев-алкоголиков-наркоманов? Да всe просто: он сам вместе с ними пьeт, а может, занимается и более непристойными делами. И этому есть свидетели, которые в любой момент готовы дать показания», – написал журналист Владимир Жарков.

  • «Атырау» в КПЛ идет 8-м.
  • Накануне «Атырау» сыграл вничью с «Шахтером» (0:0).
  • «Атырау» брал Кубок Казахстана в 2009 году.

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Источник: телеграм-канал Владимира Жаркова
Казахстан. Премьер-лига Атырау
Комментарии (1)
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SpartakMoskwa
1661073697
Русофобов этих сюда для чего вы сюда публикуете? Всем срат ь на них
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