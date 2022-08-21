Ребров объяснил поражение «Спартака» от «Динамо»

Технический координатор «Спартака» Артем Ребров считает, что команда проиграла в шестом туре РПЛ «Динамо» (0:1) из-за невезения.

«Крутое дерби! Сегодня отвернулась от нас удача, но сильный всегда вернeт еe на свою сторону. Спасибо команде за самоотдачу, а болельщикам – за поддержку», – написал Ребров.

«Динамо» победило с процентом владения мячом 32.

«Спартак» впервые в сезоне проиграл.

«Динамо» идет в сезоне без поражений.

Когда Тюкавин забивает, Динамо не проигрывает. Сейчас в дерби пострадал Спартак

«Давайте дождемся, что Наиль напишет у себя в соцсетях». Умяров давил на Фомина в финале Кубка, а сейчас привез сам