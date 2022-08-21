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    Ребров объяснил поражение «Спартака» от «Динамо»

    Технический координатор «Спартака» Артем Ребров считает, что команда проиграла в шестом туре РПЛ «Динамо» (0:1) из-за невезения.

    «Крутое дерби! Сегодня отвернулась от нас удача, но сильный всегда вернeт еe на свою сторону. Спасибо команде за самоотдачу, а болельщикам – за поддержку», – написал Ребров.

    • «Динамо» победило с процентом владения мячом 32.
    • «Спартак» впервые в сезоне проиграл.
    • «Динамо» идет в сезоне без поражений.

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    Источник: телеграм-канал Артема Реброва

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