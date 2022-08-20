Хачатурянц: «Очень надеюсь на победу «Спартака» в дерби с «Динамо»

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своих ожиданиях от матча шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

«Конечно, я буду смотреть этот матч. Для «Спартака» дерби с «Динамо» точно не будет легкой прогулкой, но я очень надеюсь на победу красно-белых сегодня!

Если честно, меня удивляет Гильермо Абаскаль – в хорошем смысле, конечно же. В начале пути ты не ждешь каких-то быстрых изменений результата от имени, которое не является громким», – заявил Хачатурянц.