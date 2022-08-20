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    Хачатурянц: «Очень надеюсь на победу «Спартака» в дерби с «Динамо»

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о своих ожиданиях от матча шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком».

    «Конечно, я буду смотреть этот матч. Для «Спартака» дерби с «Динамо» точно не будет легкой прогулкой, но я очень надеюсь на победу красно-белых сегодня!

    Если честно, меня удивляет Гильермо Абаскаль – в хорошем смысле, конечно же. В начале пути ты не ждешь каких-то быстрых изменений результата от имени, которое не является громким», – заявил Хачатурянц.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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