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    Каземиро не сыграет с «Ливерпулем». В день матча он будет прощаться с «Реалом»

    Дебют новичка «Манчестер Юнайтед» Каземиро откладывается.

    Бразилец пропустит матч третьего тура АПЛ против «Ливерпуля», поскольку его не успели зарегистрировать.

    По правилам лиги, «МЮ» мог вносить изменения в заявку до полудня пятницы, а сделку удалось закрыть только вечером.

    «Юнайтед» примет «Ливерпуль» в понедельник, 22 августа. В этот день, как сообщает El Chiringuito TV, состоится церемония прощания 30-летнего полузащитника с «Реалом».

    • Каземиро перебрался в Англию за 60+10 миллионов фунтов.
    • Он выступал за «Реал» с 2013 года.
    • Хавбек провел 336 матчей, забил 31 гол, сделал 29 ассистов и выиграл 18 трофеев.

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    Источник: The Athletic

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