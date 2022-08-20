Каземиро не сыграет с «Ливерпулем». В день матча он будет прощаться с «Реалом»

Дебют новичка «Манчестер Юнайтед» Каземиро откладывается.
Бразилец пропустит матч третьего тура АПЛ против «Ливерпуля», поскольку его не успели зарегистрировать.
По правилам лиги, «МЮ» мог вносить изменения в заявку до полудня пятницы, а сделку удалось закрыть только вечером.
«Юнайтед» примет «Ливерпуль» в понедельник, 22 августа. В этот день, как сообщает El Chiringuito TV, состоится церемония прощания 30-летнего полузащитника с «Реалом».
- Каземиро перебрался в Англию за 60+10 миллионов фунтов.
- Он выступал за «Реал» с 2013 года.
- Хавбек провел 336 матчей, забил 31 гол, сделал 29 ассистов и выиграл 18 трофеев.
Источник: The Athletic