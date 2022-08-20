Каземиро не сыграет с «Ливерпулем». В день матча он будет прощаться с «Реалом»

Дебют новичка «Манчестер Юнайтед» Каземиро откладывается.

Бразилец пропустит матч третьего тура АПЛ против «Ливерпуля», поскольку его не успели зарегистрировать.

По правилам лиги, «МЮ» мог вносить изменения в заявку до полудня пятницы, а сделку удалось закрыть только вечером.

«Юнайтед» примет «Ливерпуль» в понедельник, 22 августа. В этот день, как сообщает El Chiringuito TV, состоится церемония прощания 30-летнего полузащитника с «Реалом».