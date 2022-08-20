Мантуан: «За «Зенит» порву любого!»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан обратился к болельщикам петербургской команды.

«Во-первых, большое спасибо за поддержку, за то тепло, которое чувствую я лично и вся наша команда.

Обещаю, что вы сможете ждать от меня максимальной вовлеченности и запредельной самоотдачи в играх за «Зенит».

Я тот, кто в каждой игре выкладывается по максимуму, за «Зенит» порву любого!» – сказал 21-летний бразилец.