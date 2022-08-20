Мантуан: «За «Зенит» порву любого!»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан обратился к болельщикам петербургской команды.
«Во-первых, большое спасибо за поддержку, за то тепло, которое чувствую я лично и вся наша команда.
Обещаю, что вы сможете ждать от меня максимальной вовлеченности и запредельной самоотдачи в играх за «Зенит».
Я тот, кто в каждой игре выкладывается по максимуму, за «Зенит» порву любого!» – сказал 21-летний бразилец.
- «Зенит» арендовал Мантуана на один год с правом выкупа.
- Он дебютировал за новую команду неделю назад в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
- Хавбек вышел на замену на 76-й минуте и вскоре стал автором победного гола.
Источник: Bobsoccer