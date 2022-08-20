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    Мантуан: «За «Зенит» порву любого!»

    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан обратился к болельщикам петербургской команды.

    «Во-первых, большое спасибо за поддержку, за то тепло, которое чувствую я лично и вся наша команда.

    Обещаю, что вы сможете ждать от меня максимальной вовлеченности и запредельной самоотдачи в играх за «Зенит».

    Я тот, кто в каждой игре выкладывается по максимуму, за «Зенит» порву любого!» – сказал 21-летний бразилец.

    • «Зенит» арендовал Мантуана на один год с правом выкупа.
    • Он дебютировал за новую команду неделю назад в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
    • Хавбек вышел на замену на 76-й минуте и вскоре стал автором победного гола.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7360

      BarStep 16 минут назад

      Умничка!
      Хорошо сказал!
      И главное в тему, вон внизу крючкохвостые уже рвут пуканы свои..
      Ха!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +225

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      С децтва за бо.м.жей)) лучше - без фанатизма и таких многообещающих заявлений

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15739

      Barmaleushka > ScarlettOgusania 2 часа назад

      Попробуй в центр реабилитации какой-нибудь обратиться , прописку может и не восстановишь , но крышей над головой тебя должны обеспечить .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      jek718875 2 часа назад

      Смотри чтоб от натуги кое что не лопнуло

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10591

      "supermax" 3 часа назад

      видать все же не любого раз рыночная стоимость всего 1.5 млн

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1777

      lek! 3 часа назад

      Что не сделаешь и не скажешь , что бы с тобой подписали полноценный контракт . Сейчас в любви признаваться , рвать будет подпишет жирный контракт , и потом можно и жопу отращивать .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16831

      paracetamol 3 часа назад

      Рви, свинарник скоро!

      3
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      Рейтинг: +809

      Сделаны из Дерева 3 часа назад

      Дзюба жаль ушел он бы тебя точно порвал бы в раздевалке!!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15739

      Barmaleushka > Сделаны из Дерева 2 часа назад

      Как тебя ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +809

      Сделаны из Дерева > Barmaleushka 1 час назад

      Как Азмунку рвал(((((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15215

      NewLife 3 часа назад

      Уже бояра попробовал))

      6
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      Рейтинг: +809

      Сделаны из Дерева > NewLife 3 часа назад

      Не газом жиженным накачали видать и причем очень сильно)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15739

      Barmaleushka > NewLife 2 часа назад

      Зря ! Пей лучше что-нибудь традиционное "беленькую" или конину . А так конечно синька - зло . Не пей вина Гертруда !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +302

      Номэд 3 часа назад

      Забористый в б.о.м.ж.р.н.е газ...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +15739

      Barmaleushka > Номэд 2 часа назад

      Да вы там в секте своей токсикоманы поголовно .
      Не лазай по подвалам и не нюхай там ничего .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9318

      R_a_i_n 3 часа назад

      смотри как бы не порвался от натуги...

      8
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      Рейтинг: +15739

      Barmaleushka > R_a_i_n 2 часа назад

      Он смотрит как рвутся ваши пуканы с утра .

      1
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