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Мантуан: «За «Зенит» порву любого!»

20 августа 2022, 08:41
12

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан обратился к болельщикам петербургской команды.

«Во-первых, большое спасибо за поддержку, за то тепло, которое чувствую я лично и вся наша команда.

Обещаю, что вы сможете ждать от меня максимальной вовлеченности и запредельной самоотдачи в играх за «Зенит».

Я тот, кто в каждой игре выкладывается по максимуму, за «Зенит» порву любого!» – сказал 21-летний бразилец.

  • «Зенит» арендовал Мантуана на один год с правом выкупа.
  • Он дебютировал за новую команду неделю назад в матче 5-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
  • Хавбек вышел на замену на 76-й минуте и вскоре стал автором победного гола.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Мантуан Густаво
Комментарии (12)
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R_a_i_n
1660975887
смотри как бы не порвался от натуги...
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NewLife
1660976481
Уже бояра попробовал))
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paracetamol
1660977190
Рви, свинарник скоро!
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lek!
1660978548
Что не сделаешь и не скажешь , что бы с тобой подписали полноценный контракт . Сейчас в любви признаваться , рвать будет подпишет жирный контракт , и потом можно и жопу отращивать .
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"supermax"
1660978834
видать все же не любого раз рыночная стоимость всего 1.5 млн
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jek718875
1660981384
Смотри чтоб от натуги кое что не лопнуло
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ScarlettOgusania
1660982397
С децтва за бо.м.жей)) лучше - без фанатизма и таких многообещающих заявлений
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BarStep
1660988981
Умничка! Хорошо сказал! И главное в тему, вон внизу крючкохвостые уже рвут пуканы свои.. Ха!
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subbotaspartak
1660990964
Ты бы в Зеньке напрягся за собственный зад, Там ведь могут порвать, чтобы каждый стал в ряд, Бздюба ушёл, отряд не заметил потери бойца, Становись ты, Антуан, ты не слезешь с конца...
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Enter2006
1661064796
"ГазоБразилио" приветствует тебя! "Развиваем своих в сложившейся ситуации". Чем не Русский?
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