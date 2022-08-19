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Хачатурянц сообщил, в каком городе откроет футбольную академию

19 августа 2022, 20:38

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц не собирается уходить из футбола. Вскоре он откроет академию.

«Я обещал сделать несколько вещей: обещал получить Fan ID – я его получил, за 14 минут. Партнeры у меня, которые занимаются школой «Ювентуса». Академия будет в Москве, площадка уже есть. Планирую открыть еe уже осенью. Выбор площадки был за ребятами из «Ювентуса», а финансирование за мной. Я хочу остаться в футболе, детский футбол – это то, чем надо сейчас заниматься», – сказал Хачатурянц.

  • Также Хачатурянц будет спонсировать академию Леонида Слуцкого в Волгограде.
  • Хачатурянц возглавлял РПЛ с 2021 по 2022 год.
  • С 2019 года Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
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