Хачатурянц будет участвовать в финансировании футбольной академии Слуцкого

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о финансовой ситуации в своей академии футбола «Бомбонера», работающей в Волгограде.

«Бюджет школы составляет порядка 20 миллионов рублей в год. И я рад, что наконец откликнулся человек, который явно небезразличен к футболу.

Своей работой мы обратили на себя внимание Ашота Рафаиловича Хачатурянца, который предложил мне совместно участвовать в финансировании школы. Бюджет школы вырос по сравнению с предыдущими сезонами, и Ашот Рафаилович любезно согласился взять на себя 50% от этой суммы.

Причем это не единоразовая сумма, а соглашение, которое рассчитано на пять лет. Я ему крайне благодарен, как и наши воспитанники, сотрудники и родители. Приятно, что человек, который пытался многое реформировать в нашем футболе, остался в нем.

Насколько знаю, у него в планах также строительство и финансирование школы в Подмосковье. Сколько я не искал спонсоров, помощи, даже предлагал стать нашей школе фарм-клубом ведущих академий – почти никто не откликался.

С соглашением с Ашотом Рафаиловичем мы можем смотреть в будущее и планировать бюджет. В прошлом году нам помог Максим Орешкин. Огромная благодарность ему. У нас все сметы открыты – заходите на ютуб-канал, смотрите и изучайте», – заявил Слуцкий.