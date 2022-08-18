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    Хачатурянц будет участвовать в финансировании футбольной академии Слуцкого

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о финансовой ситуации в своей академии футбола «Бомбонера», работающей в Волгограде.

    «Бюджет школы составляет порядка 20 миллионов рублей в год. И я рад, что наконец откликнулся человек, который явно небезразличен к футболу.

    Своей работой мы обратили на себя внимание Ашота Рафаиловича Хачатурянца, который предложил мне совместно участвовать в финансировании школы. Бюджет школы вырос по сравнению с предыдущими сезонами, и Ашот Рафаилович любезно согласился взять на себя 50% от этой суммы.

    Причем это не единоразовая сумма, а соглашение, которое рассчитано на пять лет. Я ему крайне благодарен, как и наши воспитанники, сотрудники и родители. Приятно, что человек, который пытался многое реформировать в нашем футболе, остался в нем.

    Насколько знаю, у него в планах также строительство и финансирование школы в Подмосковье. Сколько я не искал спонсоров, помощи, даже предлагал стать нашей школе фарм-клубом ведущих академий – почти никто не откликался.

    С соглашением с Ашотом Рафаиловичем мы можем смотреть в будущее и планировать бюджет. В прошлом году нам помог Максим Орешкин. Огромная благодарность ему. У нас все сметы открыты – заходите на ютуб-канал, смотрите и изучайте», – заявил Слуцкий.

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    Источник: Sport24

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