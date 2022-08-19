Мележиков: «Когда «Спартак» назначал Абаскаля, у меня было ощущение, что мы не ошибемся»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков доволен, как работает главный тренер Гильермо Абаскаль.

– Вы удивлены, как здорово начал Гильермо Абаскаль?

– Когда мы принимали решение по Абаскалю, у меня было ощущение, что мы не ошибемся. Он сейчас достаточно хорошо консолидировал команду. Мне нравится атмосфера в команде. Это нужно сохранить и двигаться дальше.