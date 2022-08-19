Мележиков: «Когда «Спартак» назначал Абаскаля, у меня было ощущение, что мы не ошибемся»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков доволен, как работает главный тренер Гильермо Абаскаль.
– Вы удивлены, как здорово начал Гильермо Абаскаль?
– Когда мы принимали решение по Абаскалю, у меня было ощущение, что мы не ошибемся. Он сейчас достаточно хорошо консолидировал команду. Мне нравится атмосфера в команде. Это нужно сохранить и двигаться дальше.
- Абаскаль летом сменил Паоло Ваноли.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
- Завтра, 20 августа, «Спартак» в 6-м туре РПЛ сыграет с «Динамо».
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»