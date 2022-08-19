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    Мележиков: «Когда «Спартак» назначал Абаскаля, у меня было ощущение, что мы не ошибемся»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков доволен, как работает главный тренер Гильермо Абаскаль.

    – Вы удивлены, как здорово начал Гильермо Абаскаль?

    – Когда мы принимали решение по Абаскалю, у меня было ощущение, что мы не ошибемся. Он сейчас достаточно хорошо консолидировал команду. Мне нравится атмосфера в команде. Это нужно сохранить и двигаться дальше.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +26083

      slavutiq70 31 минуту назад

      До окончания первого круга . рано делать даже первоначальные выводы .....

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      Рейтинг: +1383

      alefreddy 36 минут назад

      а если бы не первое место сейчас то как.Пока рано что то говорить подождем когда половина сезона хотя бы пройдет

      0
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      Рейтинг: +514

      gunstilzit 56 минут назад

      Да кто б сомневался!
      ;)

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