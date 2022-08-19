Карраскаль: «Думал, что русские люди суровые и жесткие. А тут добрые и открытые ребята»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, что жители России оказались не такими, как он ожидал.

«Если честно, до приезда сюда я думал, что русские люди суровые, жесткие. Но, переехав в Россию, увидел, что тут живут добрые и открытые ребята.

Наверное, не все такие, но мне встречаются в основном замечательные люди», – заявил 24-летний колумбиец.