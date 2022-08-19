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    Карраскаль: «Думал, что русские люди суровые и жесткие. А тут добрые и открытые ребята»

    Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, что жители России оказались не такими, как он ожидал.

    «Если честно, до приезда сюда я думал, что русские люди суровые, жесткие. Но, переехав в Россию, увидел, что тут живут добрые и открытые ребята.

    Наверное, не все такие, но мне встречаются в основном замечательные люди», – заявил 24-летний колумбиец.

    • Карраскаль в этом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах.
    • Он выступает за ЦСКА с февраля.
    • Команда идет на 4-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: сайт ЦСКА

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    Сегодня, 19:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +338

      egor tikhonov 1 час назад

      по ходу дальше базы не выпускали пока)))

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      Рейтинг: +4992

      Беспонтий 1 час назад

      да всех суровых на бомбу согнали просто
      и не выпускают
      хоть убанься

      2
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