Карраскаль: «Думал, что русские люди суровые и жесткие. А тут добрые и открытые ребята»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал, что жители России оказались не такими, как он ожидал.
«Если честно, до приезда сюда я думал, что русские люди суровые, жесткие. Но, переехав в Россию, увидел, что тут живут добрые и открытые ребята.
Наверное, не все такие, но мне встречаются в основном замечательные люди», – заявил 24-летний колумбиец.
- Карраскаль в этом сезоне забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах.
- Он выступает за ЦСКА с февраля.
- Команда идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
Источник: сайт ЦСКА