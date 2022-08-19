Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черчесов отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что нападающий Артем Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором».

    – Вы упомянули Турцию – общались с Артемом Дзюбой, который только что подписал контракт с «Аданой Демирспор»?

    – Переписывались в четверг. Артем поздравил меня с победой, я его – с переходом и новым этапом в карьере.

    И Дзюбе, и Оздоеву хочу пожелать только удачи в турецком чемпионате. Думаю, что у обоих есть возможность стать там заметными фигурами.

    • Дзюба и Оздоев перебрались в Турцию в качестве свободных агентов после ухода из «Зенита».
    • Форвард заключил с «Адана Демирспором» контракт по схеме «1+1».
    • Хавбек перешел в «Карагюмрюк», соглашение – до 2024 года.

    Новости по теме
    Дюрица: «Дзюба в «Зените» изображал половой акт с Азмуном. Не рекомендую ему делать подобное в Турции»
    Рианчо: «Дзюба может оказаться в европейском топ-клубе»
    Дзюбе устроили экскурсию по базе «Адана Демирспора» 5
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11