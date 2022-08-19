Черчесов отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что нападающий Артем Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором».

– Вы упомянули Турцию – общались с Артемом Дзюбой, который только что подписал контракт с «Аданой Демирспор»?

– Переписывались в четверг. Артем поздравил меня с победой, я его – с переходом и новым этапом в карьере.

И Дзюбе, и Оздоеву хочу пожелать только удачи в турецком чемпионате. Думаю, что у обоих есть возможность стать там заметными фигурами.