Черчесов отреагировал на переход Дзюбы в «Адана Демирспор»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что нападающий Артем Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором».
– Вы упомянули Турцию – общались с Артемом Дзюбой, который только что подписал контракт с «Аданой Демирспор»?
– Переписывались в четверг. Артем поздравил меня с победой, я его – с переходом и новым этапом в карьере.
И Дзюбе, и Оздоеву хочу пожелать только удачи в турецком чемпионате. Думаю, что у обоих есть возможность стать там заметными фигурами.
- Дзюба и Оздоев перебрались в Турцию в качестве свободных агентов после ухода из «Зенита».
- Форвард заключил с «Адана Демирспором» контракт по схеме «1+1».
- Хавбек перешел в «Карагюмрюк», соглашение – до 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»