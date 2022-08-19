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    Игрок «Амкала» назвал главную проблему российского футбола

    Игрок медийной команды «Амкал» Арсений Левшук высказался о российском футболе.

    «Я уже писал пару месяцев назад, что у нашего футбола предсмертные судороги, а главная проблема в том, что его тупо не интересно смотреть. В медийном футболе всe проще, нет такого напряжения, это реально праздник. К тому же, можно взаимодействовать с игроками и на стадионе и за его пределами.

    К нам очень часто подходят ребята в ресторанах, в парках, кидают респект. А мы что, нам приятно и всe. Изначально никто о таком даже не мечтал. Мы гораздо более открыты для болельщиков.

    Про пользу футболу…вот мы показали, что нынешние профессиональные футбольные функционеры на самом деле не особо профессиональные. А если серьезно, то польза есть, на наши игры приходит много зрителей — на некоторые команды РПЛ не приходят, а на нас приходят.

    Я это говорю к тому, что интерес к футболу растет. Возможно, «медийный футбол» как отдельное направление даст толчок «официальному футболу». Это лично мое мнение, если эксперты не согласны, то окей — они имеют на это полное право», – сказал Левшук.

    • «Амкал» обыграл «Зоркий» в 1-м раунде Кубка России.
    • Это был 1-й матч «Амкала» в профессиональном футболе.
    • 4 любительские команды выбили профессионалов на этой стадии турнира.

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    Источник: Vprognoze

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