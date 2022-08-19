Игрок «Амкала» назвал главную проблему российского футбола

Игрок медийной команды «Амкал» Арсений Левшук высказался о российском футболе.

«Я уже писал пару месяцев назад, что у нашего футбола предсмертные судороги, а главная проблема в том, что его тупо не интересно смотреть. В медийном футболе всe проще, нет такого напряжения, это реально праздник. К тому же, можно взаимодействовать с игроками и на стадионе и за его пределами.

К нам очень часто подходят ребята в ресторанах, в парках, кидают респект. А мы что, нам приятно и всe. Изначально никто о таком даже не мечтал. Мы гораздо более открыты для болельщиков.

Про пользу футболу…вот мы показали, что нынешние профессиональные футбольные функционеры на самом деле не особо профессиональные. А если серьезно, то польза есть, на наши игры приходит много зрителей — на некоторые команды РПЛ не приходят, а на нас приходят.

Я это говорю к тому, что интерес к футболу растет. Возможно, «медийный футбол» как отдельное направление даст толчок «официальному футболу». Это лично мое мнение, если эксперты не согласны, то окей — они имеют на это полное право», – сказал Левшук.