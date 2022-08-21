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    ⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Ахмат», «Зенит» сыграет с «Торпедо», «Краснодар» встретится с «Оренбургом»

    Сегодня, 21 августа, шестой тур чемпионата России завершится тремя матчами.

    Откроют воскресный игровой день ЦСКА и «Ахмат», затем встретятся «Зенит» и «Торпедо», а напоследок «Краснодар» примет «Оренбург».

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)

    21 августа, 15:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Торпедо (Москва)

    21 августа, 17:30 мск

    Краснодар – Оренбург

    21 августа, 20:00 мск

    Крылья Советов (Самара) – Факел (Воронеж) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Глушенков, 61; 1:1 – Максимов, 65.

    Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Юлдошев, 79.

    Удаление: Егорычев, 62 – нет.

    Химки – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Керк, 22; 0:2 – Камано, 34; 0:3 – Марадишвили, 90+1.

    Удаление: нет – Мампасси, 45+1.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Тюкавин, 27.

    Удаление: Моро, 89 – нет.

    Текстовая онлайн-трансляция

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нобоа, 44 (с пенальти); 0:2 – Юсупов, 69; 1:2 – Мельников, 83; 2:2 – Комличенко, 90+2.

    Нереализованные пенальти: Комличенко, 28; Уткин, 90+7 – нет.

    Удаление: Мелехин, 90+4 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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