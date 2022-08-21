⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Ахмат», «Зенит» сыграет с «Торпедо», «Краснодар» встретится с «Оренбургом»

Сегодня, 21 августа, шестой тур чемпионата России завершится тремя матчами.

Откроют воскресный игровой день ЦСКА и «Ахмат», затем встретятся «Зенит» и «Торпедо», а напоследок «Краснодар» примет «Оренбург».

Россия. РПЛ. 6-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный)

21 августа, 15:00 мск

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Зенит (Санкт-Петербург) – Торпедо (Москва)

21 августа, 17:30 мск

Краснодар – Оренбург

21 августа, 20:00 мск

Крылья Советов (Самара) – Факел (Воронеж) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Глушенков, 61; 1:1 – Максимов, 65.

Урал (Екатеринбург) – Пари НН (Нижний Новгород) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Юлдошев, 79.

Удаление: Егорычев, 62 – нет.

Химки – Локомотив (Москва) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Керк, 22; 0:2 – Камано, 34; 0:3 – Марадишвили, 90+1.

Удаление: нет – Мампасси, 45+1.

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Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Тюкавин, 27.

Удаление: Моро, 89 – нет.

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Ростов (Ростов-на-Дону) – Сочи – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Нобоа, 44 (с пенальти); 0:2 – Юсупов, 69; 1:2 – Мельников, 83; 2:2 – Комличенко, 90+2.

Нереализованные пенальти: Комличенко, 28; Уткин, 90+7 – нет.

Удаление: Мелехин, 90+4 – нет.

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