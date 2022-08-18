«Никаких проблем не возникло». Жена Карпина оформила Fan ID для детей

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, смогла оформить карты Fan ID для своих детей.

«Нам удалось оформить Fan ID для детей, никаких проблем не возникло.

Старшую дочку оформили, как иностранку, хотя у нее есть российское гражданство. Но у нее только загранпаспорт российский, а свидетельство о рождении иностранного образца.

Поэтому было проще оформить на иностранные документы. Уже в субботу на футбол пойду не одна», – сказала Карпина.