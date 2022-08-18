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    «Никаких проблем не возникло». Жена Карпина оформила Fan ID для детей

    Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, смогла оформить карты Fan ID для своих детей.

    «Нам удалось оформить Fan ID для детей, никаких проблем не возникло.

    Старшую дочку оформили, как иностранку, хотя у нее есть российское гражданство. Но у нее только загранпаспорт российский, а свидетельство о рождении иностранного образца.

    Поэтому было проще оформить на иностранные документы. Уже в субботу на футбол пойду не одна», – сказала Карпина.

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: Sport24

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    18.08.2022 23:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +110

      Miru mir 52 минуты назад

      И чо ? Сначала жаловалась, таперича довольна....Реклама Fan ID ?

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