«Никаких проблем не возникло». Жена Карпина оформила Fan ID для детей

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, смогла оформить карты Fan ID для своих детей.
«Нам удалось оформить Fan ID для детей, никаких проблем не возникло.
Старшую дочку оформили, как иностранку, хотя у нее есть российское гражданство. Но у нее только загранпаспорт российский, а свидетельство о рождении иностранного образца.
Поэтому было проще оформить на иностранные документы. Уже в субботу на футбол пойду не одна», – сказала Карпина.
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
- С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.
Источник: Sport24