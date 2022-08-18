«Дуэт-сенсация». Дзюба добавил себя и Балотелли на постер фильма «1+1»

Нашли друг друга.
Кстати интересно, как Балотелли отнесётся к шуткам Дзюбы, как собственно хватит ли Дзюбы так же шутить в Турции?
Нападающий Артем Дзюба пошутил на тему перехода в «Адана Демирспор».
33-летний футболист опубликовал измененный постер фильма «1+1». На нем россиянин изображен вместе с новым одноклубником Марио Балотелли.
«Адана Демирспор» представляет. Дуэт-сенсация. Артем Дзюба и Марио Балотелли. 1+1.
Автор сценария и режиссер – Винченцо Монтелла (тренер «Адана Демирспор» – прим. «Бомбардира»). В Турции с 22 августа», – говорится на постере.
- 33-летний Дзюба более двух месяцев был свободным агентом.
- Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
- В «Демирспоре» играет экс-одноклубник Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.
Фото: соцсеть Артема Дзюбы