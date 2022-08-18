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    «Дуэт-сенсация». Дзюба добавил себя и Балотелли на постер фильма «1+1»

    Нападающий Артем Дзюба пошутил на тему перехода в «Адана Демирспор».

    33-летний футболист опубликовал измененный постер фильма «1+1». На нем россиянин изображен вместе с новым одноклубником Марио Балотелли.

    «Адана Демирспор» представляет. Дуэт-сенсация. Артем Дзюба и Марио Балотелли. 1+1.

    Автор сценария и режиссер – Винченцо Монтелла (тренер «Адана Демирспор» – прим. «Бомбардира»). В Турции с 22 августа», – говорится на постере.

    • 33-летний Дзюба более двух месяцев был свободным агентом.
    • Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • В «Демирспоре» играет экс-одноклубник Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.

    Фото: соцсеть Артема Дзюбы

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5390

      TOMSON 9 секунд назад

      Нашли друг друга.
      Кстати интересно, как Балотелли отнесётся к шуткам Дзюбы, как собственно хватит ли Дзюбы так же шутить в Турции?

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      Рейтинг: +128

      fanfckrasnodar 6 минут назад

      прикольно) удачи!

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