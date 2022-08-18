«Дуэт-сенсация». Дзюба добавил себя и Балотелли на постер фильма «1+1»

Нападающий Артем Дзюба пошутил на тему перехода в «Адана Демирспор».

33-летний футболист опубликовал измененный постер фильма «1+1». На нем россиянин изображен вместе с новым одноклубником Марио Балотелли.

«Адана Демирспор» представляет. Дуэт-сенсация. Артем Дзюба и Марио Балотелли. 1+1.

Автор сценария и режиссер – Винченцо Монтелла (тренер «Адана Демирспор» – прим. «Бомбардира»). В Турции с 22 августа», – говорится на постере.

33-летний Дзюба более двух месяцев был свободным агентом.

Он выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.

В «Демирспоре» играет экс-одноклубник Дзюбы по «Зениту» Ярослав Ракицкий.

Фото: соцсеть Артема Дзюбы