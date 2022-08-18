Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости

    «Лучшая тренировочная неделя». Циннбауэр доволен работой игроков «Локомотива» после закрытия на базе

    Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о подготовке к матчу шестого тура РПЛ против «Химок», которая проходила на клубной базе в закрытом режиме.

    – Настрой у команды перед игрой отличный. С момента моего прихода это была лучшая тренировочная неделя. Надеюсь, мы сможем показать всe, что наработали в этом микроцикле.

    – Почему решили закрыть команду на базе, пошло ли это на пользу?

    – Нам очень нужны очки, мы пытаемся сделать всe, чтобы их заработать. Поэтому решили готовиться на базе.

    Ребята показывают очень большую концентрацию, надеюсь, это сработает.

    • «Локо» набрал 3 очка в 5 турах РПЛ и идет на 13-м месте.
    • Гостевая игра с «Химками» запланирована на 20 августа (15:00 мск).

    Новости по теме
    Агент: «Многие европейские клубы заинтересованы в Камано» 1
    Изменения в руководстве «Локомотива» могут произойти после матча с «Химками» 10
    В «Локомотиве» прокомментировали информацию о возможном приглашении Газизова 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4370

      Enter2006 1 час назад

      Видимо РЖД уже Химкам перечислило деньжат.
      Много пафоса, можно ставить на победу Локо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11