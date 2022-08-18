«Лучшая тренировочная неделя». Циннбауэр доволен работой игроков «Локомотива» после закрытия на базе

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о подготовке к матчу шестого тура РПЛ против «Химок», которая проходила на клубной базе в закрытом режиме.

– Настрой у команды перед игрой отличный. С момента моего прихода это была лучшая тренировочная неделя. Надеюсь, мы сможем показать всe, что наработали в этом микроцикле.

– Почему решили закрыть команду на базе, пошло ли это на пользу?

– Нам очень нужны очки, мы пытаемся сделать всe, чтобы их заработать. Поэтому решили готовиться на базе.

Ребята показывают очень большую концентрацию, надеюсь, это сработает.