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    Акинфеев: «Я устал понимать, что происходит с судейством. Мне неинтересно»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что теперь не реагирует на вопросы по судейству.

    – Вчера были опубликованы переговоры в VAR-комнате во время матча «Зенит» – ЦСКА (2:1). Как вам увиденное?

    – Я увидел маленький кусочек. Никак по большому счету. Мне ни горячо, ни холодно. Счет на табло. Мое мнение: если ты выходишь на поле, то должен выигрывать в самом матче, тогда все эти разговоры, все эти видео уходят на второй план. Сейчас у меня не тот возраст, чтобы злиться. И делать что‑то еще. Мы проиграли матч и счет на табло. Надо быть на две головы выше, чтобы не было каких‑то разговоров.

    – У вас был запрос на открытость судей, о котором сейчас говорят?

    – По большому счету я даже не хочу понимать, что происходит. Мне не 20 лет и не 25, много чего в жизни было. Сейчас в этом ковыряться… Может быть, где‑то я даже больше морально устал. Где‑то ты бываешь эмоционален, где‑то резок, где‑то кричишь и так далее, но потом матч заканчивается. Я не окунаюсь в прошлое, я не смотрю видео, о которых вы говорите. Мне достаточно семьи, чтобы всe было спокойно. Мне это неинтересно.

    • ЭСК РФС не нашла судейских ошибок в матче «Зенит» – ЦСКА.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +211

      эд100 6 минут назад

      Игорёк туфту несёт. ПОЛНУЮ. А если игра равная, то пусть судьбу матча кукуяны решают??? Кстати, как вам новость, что он же (кукуян) будет судить Динамо-Спартак? Он давно в топы такие выбился, и за какие заслуги?! Я Охреневаю, от слова по полной. А Игорьку если так всё пофиг и не интересно, значит реально пора завязывать с футболом.

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      Рейтинг: +2135

      fakeid > эд100 1 минуту назад

      к спартачам несколько лет назад прилепилось прозвище "кукуяновцы", после известных матчей. и тут ты, видимо, по незнанию, задвинул тему "Он давно в топы такие выбился, и за какие заслуги?"

      )))))))

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