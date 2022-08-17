Акинфеев: «Я устал понимать, что происходит с судейством. Мне неинтересно»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что теперь не реагирует на вопросы по судейству.

– Вчера были опубликованы переговоры в VAR-комнате во время матча «Зенит» – ЦСКА (2:1). Как вам увиденное?

– Я увидел маленький кусочек. Никак по большому счету. Мне ни горячо, ни холодно. Счет на табло. Мое мнение: если ты выходишь на поле, то должен выигрывать в самом матче, тогда все эти разговоры, все эти видео уходят на второй план. Сейчас у меня не тот возраст, чтобы злиться. И делать что‑то еще. Мы проиграли матч и счет на табло. Надо быть на две головы выше, чтобы не было каких‑то разговоров.

– У вас был запрос на открытость судей, о котором сейчас говорят?

– По большому счету я даже не хочу понимать, что происходит. Мне не 20 лет и не 25, много чего в жизни было. Сейчас в этом ковыряться… Может быть, где‑то я даже больше морально устал. Где‑то ты бываешь эмоционален, где‑то резок, где‑то кричишь и так далее, но потом матч заканчивается. Я не окунаюсь в прошлое, я не смотрю видео, о которых вы говорите. Мне достаточно семьи, чтобы всe было спокойно. Мне это неинтересно.