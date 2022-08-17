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  • Акинфеев: «Я устал понимать, что происходит с судейством. Мне неинтересно»

Акинфеев: «Я устал понимать, что происходит с судейством. Мне неинтересно»

17 августа 2022, 17:19
16

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что теперь не реагирует на вопросы по судейству.

– Вчера были опубликованы переговоры в VAR-комнате во время матча «Зенит» – ЦСКА (2:1). Как вам увиденное?

– Я увидел маленький кусочек. Никак по большому счету. Мне ни горячо, ни холодно. Счет на табло. Мое мнение: если ты выходишь на поле, то должен выигрывать в самом матче, тогда все эти разговоры, все эти видео уходят на второй план. Сейчас у меня не тот возраст, чтобы злиться. И делать что‑то еще. Мы проиграли матч и счет на табло. Надо быть на две головы выше, чтобы не было каких‑то разговоров.

– У вас был запрос на открытость судей, о котором сейчас говорят?

– По большому счету я даже не хочу понимать, что происходит. Мне не 20 лет и не 25, много чего в жизни было. Сейчас в этом ковыряться… Может быть, где‑то я даже больше морально устал. Где‑то ты бываешь эмоционален, где‑то резок, где‑то кричишь и так далее, но потом матч заканчивается. Я не окунаюсь в прошлое, я не смотрю видео, о которых вы говорите. Мне достаточно семьи, чтобы всe было спокойно. Мне это неинтересно.

  • ЭСК РФС не нашла судейских ошибок в матче «Зенит» – ЦСКА.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (16)
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эд100
1660747490
Игорёк туфту несёт. ПОЛНУЮ. А если игра равная, то пусть судьбу матча кукуяны решают??? Кстати, как вам новость, что он же (кукуян) будет судить Динамо-Спартак? Он давно в топы такие выбился, и за какие заслуги?! Я Охреневаю, от слова по полной. А Игорьку если так всё пофиг и не интересно, значит реально пора завязывать с футболом.
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Enter2006
1660748244
Акинфеев очень эмоциональный человек, но хороший футболист. Всё это враньё что ему неинтересно судейство, уверен первый и переживает..
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R_a_i_n
1660749408
А что тут понимать, где не может Зенит, есть судья, где не может судья, есть вар, где не может вар, есть Газпром.
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АЛЕКС 58
1660750642
Пора привыкнуть к тому,что пока есть милер,Зенит будет чемпионом.Это Россия,мальчики.
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piligrim1986
1660752715
не ты один
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Ганнибал Лектор
1660761173
Все симптомы профессионального выгорания. Очень жаль, Конифей - легендарный уже вратарь. Смотреть как он тащит один за другим как в первом тайме моменты - любо-дорого. Здоровья тебе, Игорь
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gennadiy
1660815624
Молодец,люди с возрастом умнеют и трезво оценивают ситуацыю, а другие никогда не умнеют, и тащат тащат этот Зенит.Деньги деньги у нас решают всё,капитализм, никогда больше не переживаю за такой Зенит,это грязь и позор нашего спорта
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