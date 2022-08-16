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    «Штанги целовать готов?» Ещенко пошутил над Ребровым перед матчем легенд «Спартака» и «Зенита»

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от матча легенд «Спартака» и «Зенита».

    «Сегодня звонил Ещенко с вопросом: «Штанги целовать и по аутам бить готов?» Я ответил утвердительно.

    Нужно будет хотя бы несколько тренировок в воротах провести, а то в ютубе появится ещe парочка «великих моментов», – написал Ребров в телеграме.

    • 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
    • Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
    • Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».

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    Источник: телеграм-канал Андрея Реброва

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