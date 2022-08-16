«Штанги целовать готов?» Ещенко пошутил над Ребровым перед матчем легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от матча легенд «Спартака» и «Зенита».
«Сегодня звонил Ещенко с вопросом: «Штанги целовать и по аутам бить готов?» Я ответил утвердительно.
Нужно будет хотя бы несколько тренировок в воротах провести, а то в ютубе появится ещe парочка «великих моментов», – написал Ребров в телеграме.
- 8 июля ветераны «Зенита» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в Санкт-Петербурге.
- Победу петербургским ветеранам принесли голы Романа Широкова и Александра Кержакова.
- Ответный матч пройдет 2 сентября на «Открытие Банк Арене».
Источник: телеграм-канал Андрея Реброва