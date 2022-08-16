«Штанги целовать готов?» Ещенко пошутил над Ребровым перед матчем легенд «Спартака» и «Зенита»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился ожиданиями от матча легенд «Спартака» и «Зенита».

«Сегодня звонил Ещенко с вопросом: «Штанги целовать и по аутам бить готов?» Я ответил утвердительно.

Нужно будет хотя бы несколько тренировок в воротах провести, а то в ютубе появится ещe парочка «великих моментов», – написал Ребров в телеграме.