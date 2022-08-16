«С ужасом ждем». Гендиректор «Спартака» Мележиков – о введении Fan ID на «Открытие Банк Арене»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков надеется, что в ближайшие месяцы правила введения Fan ID будут изменены.
– С Fan ID что делать? Вас коснется уже через несколько месяцев.
– Мы с ужасом этого ждем. Надеюсь, до декабря-января месяца будут приняты какие-то решения. Очень надеемся.
– Что вы имеете в виду?
– Решения могут быть приняты Госдумой и правительством РФ. В данном случае постановление правительства по внедрению Fan ID на международных матчах – и все, проблемы нет.
– Чтобы Fan ID был только на международных матчах, которых сейчас нет?
– Да.
– Вы верите, что это возможно?
– Я надеюсь.
– Движения есть в эту сторону?
– Будет круглый стол по этому вопросу с представителями Госдумы в том числе и клубами РПЛ.
– Вы рассчитываете, что будет сдвиг?
– Мы находимся в диалоге. Какое решение будет принято, покажет время.
– Когда это произойдет?
– Круглый стол должен состояться в течение где-то двух недель. Точно не знаю, спросите у Сан Саныча [нового президента РПЛ Александра Алаева].
- С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.