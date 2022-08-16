«С ужасом ждем». Гендиректор «Спартака» Мележиков – о введении Fan ID на «Открытие Банк Арене»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков надеется, что в ближайшие месяцы правила введения Fan ID будут изменены.

– С Fan ID что делать? Вас коснется уже через несколько месяцев.

– Мы с ужасом этого ждем. Надеюсь, до декабря-января месяца будут приняты какие-то решения. Очень надеемся.

– Что вы имеете в виду?

– Решения могут быть приняты Госдумой и правительством РФ. В данном случае постановление правительства по внедрению Fan ID на международных матчах – и все, проблемы нет.

– Чтобы Fan ID был только на международных матчах, которых сейчас нет?

– Да.

– Вы верите, что это возможно?

– Я надеюсь.

– Движения есть в эту сторону?

– Будет круглый стол по этому вопросу с представителями Госдумы в том числе и клубами РПЛ.

– Вы рассчитываете, что будет сдвиг?

– Мы находимся в диалоге. Какое решение будет принято, покажет время.

– Когда это произойдет?

– Круглый стол должен состояться в течение где-то двух недель. Точно не знаю, спросите у Сан Саныча [нового президента РПЛ Александра Алаева].