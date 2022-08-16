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    «С ужасом ждем». Гендиректор «Спартака» Мележиков – о введении Fan ID на «Открытие Банк Арене»

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков надеется, что в ближайшие месяцы правила введения Fan ID будут изменены.

    – С Fan ID что делать? Вас коснется уже через несколько месяцев.

    – Мы с ужасом этого ждем. Надеюсь, до декабря-января месяца будут приняты какие-то решения. Очень надеемся.

    – Что вы имеете в виду?

    – Решения могут быть приняты Госдумой и правительством РФ. В данном случае постановление правительства по внедрению Fan ID на международных матчах – и все, проблемы нет.

    – Чтобы Fan ID был только на международных матчах, которых сейчас нет?

    – Да.

    – Вы верите, что это возможно?

    – Я надеюсь.

    – Движения есть в эту сторону?

    – Будет круглый стол по этому вопросу с представителями Госдумы в том числе и клубами РПЛ.

    – Вы рассчитываете, что будет сдвиг?

    – Мы находимся в диалоге. Какое решение будет принято, покажет время.

    – Когда это произойдет?

    – Круглый стол должен состояться в течение где-то двух недель. Точно не знаю, спросите у Сан Саныча [нового президента РПЛ Александра Алаева].

    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +312

      Sany-116 2 минуты назад

      Ты ждешь а кто то в полной мере уже столкнулся с этим .Не справедливо

      0
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      Рейтинг: +11748

      BRO_football 51 минуту назад

      Вот тогда мы и посмотрим на "народную команду" без того самого народа на трибунах.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7473

      серега кашин 53 минуты назад

      Когда в Питере введут тогда и будут изминения

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4332

      Enter2006 1 час назад

      Fan ID не для безопасности, а для распила бюджета. Он убьёт и так пошатнувшийся наш футбол! Я к примеру НИКОГДА эту куйню не оформлю, и таких как я сотни тысяч.

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      Рейтинг: +5754

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Акции фанатов ничего не дадут ко-ко-ко. Это нужно для нашей же безопасности ко-ко-ко. Все стадионы пустые где эту хрень ввели, ждите дальше обнищание и добивание нашего футбола

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