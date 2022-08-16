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  • «С ужасом ждем». Гендиректор «Спартака» Мележиков – о введении Fan ID на «Открытие Банк Арене»

«С ужасом ждем». Гендиректор «Спартака» Мележиков – о введении Fan ID на «Открытие Банк Арене»

16 августа 2022, 16:16
9

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков надеется, что в ближайшие месяцы правила введения Fan ID будут изменены.

– С Fan ID что делать? Вас коснется уже через несколько месяцев.

– Мы с ужасом этого ждем. Надеюсь, до декабря-января месяца будут приняты какие-то решения. Очень надеемся.

– Что вы имеете в виду?

– Решения могут быть приняты Госдумой и правительством РФ. В данном случае постановление правительства по внедрению Fan ID на международных матчах – и все, проблемы нет.

– Чтобы Fan ID был только на международных матчах, которых сейчас нет?

– Да.

– Вы верите, что это возможно?

– Я надеюсь.

– Движения есть в эту сторону?

– Будет круглый стол по этому вопросу с представителями Госдумы в том числе и клубами РПЛ.

– Вы рассчитываете, что будет сдвиг?

– Мы находимся в диалоге. Какое решение будет принято, покажет время.

– Когда это произойдет?

– Круглый стол должен состояться в течение где-то двух недель. Точно не знаю, спросите у Сан Саныча [нового президента РПЛ Александра Алаева].

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мележиков Евгений
Комментарии (9)
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GoldPlayFIFARus9
1660656660
Акции фанатов ничего не дадут ко-ко-ко. Это нужно для нашей же безопасности ко-ко-ко. Все стадионы пустые где эту хрень ввели, ждите дальше обнищание и добивание нашего футбола
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Enter2006
1660657028
Fan ID не для безопасности, а для распила бюджета. Он убьёт и так пошатнувшийся наш футбол! Я к примеру НИКОГДА эту куйню не оформлю, и таких как я сотни тысяч.
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серега кашин
1660658178
Когда в Питере введут тогда и будут изминения
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BRO_football
1660658320
Вот тогда мы и посмотрим на "народную команду" без того самого народа на трибунах.
Ответить
Sany-116
1660661255
Ты ждешь а кто то в полной мере уже столкнулся с этим .Не справедливо
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NewLife
1660662846
Этот круглый стол сгодится только, чтобы на него выпивку поставить, будто не понятно, что не в думе это решается, но поболтать они горазды.
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