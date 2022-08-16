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  • «Цифры говорят сами за себя». Президент РПЛ Алаев высказался о проблемах с посещаемостью из-за Fan ID

«Цифры говорят сами за себя». Президент РПЛ Алаев высказался о проблемах с посещаемостью из-за Fan ID

16 августа 2022, 13:45
7

Новый президент российской Премьер-лиги Александр Алаев дал комментарий по поводу падения посещаемости на матчах турнира из-за введения системы Fan ID.

«Возвращение активной части фанатов – одна из главных задач. Закон был принят, его надо реализовывать. Над реализацией была проделана большая работа.

Клубы тоже проводят большую работу над привлечением фанатов. Но вы видели посещаемость по карте болельщика. Матч «Крыльев» и «Динамо» собрал шесть тысяч человек, когда как в прошлом сезоне в несколько раз больше.

Значит, зрители не воспринимают этот механизм как комфортный. Лето, большой интерес к футболу, но цифры говорят сами за себя. У меня не самый радужный прогноз по посещаемости, когда станет холодно.

Клубам нужны болельщики. Они главное в футболе. Клубы теряют деньги. Наша общая задача – вернуть фанатов. Нужен диалог, нужны компромиссы, диалог с фанатами.

В Госдуме планируется проведение круглого стола, мы на него надеемся. Будем к нему готовиться. Фанаты нужны на стадионе. Не хотелось бы, чтобы мы потратили на их возвращение много времени», – заявил Алаев.

  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
  • С декабря Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (7)
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Fancyfall
1660648207
обо всём и ни о чём...
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BRO_football
1660652733
Верните бухло на стадионы и фанаты потянуться, забыв обо всех противоречиях
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alp
1660653313
а валуев сказал что по х е р на болельщиков.
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Давид59
1660654222
Вспомнили про болельщиков. Оказывается всё же для них а не для Валуева играют.
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АЛЕКС 58
1660658787
Одни разговоры.
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