Президент «Урала» анонсировал трансферы после назначения Гончаренко главным тренером

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб сделает несколько трансферов после назначения Виктора Гончаренко на пост главного тренера.
— Будете усиливаться под нового тренера?
— Конечно. Сейчас Виктор Михайлович разберется, посмотрит и решит, какие позиции или линии надо усилить.
— Бюджет на это есть?
— Найдем. Бюджета нет, но деньги будем искать, куда деваться? Хочется побыстрее выйти из этой ситуации.
- Клуб из Екатеринбурга идет на последнем месте в РПЛ.
- Ранее «Урал» уволил Игоря Шалимова.
- Гончаренко тренировал «Урал» в 2015 году.
Источник: «Матч ТВ»