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    Президент «Урала» анонсировал трансферы после назначения Гончаренко главным тренером

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб сделает несколько трансферов после назначения Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

    — Будете усиливаться под нового тренера?

    — Конечно. Сейчас Виктор Михайлович разберется, посмотрит и решит, какие позиции или линии надо усилить.

    — Бюджет на это есть?

    — Найдем. Бюджета нет, но деньги будем искать, куда деваться? Хочется побыстрее выйти из этой ситуации.

    • Клуб из Екатеринбурга идет на последнем месте в РПЛ.
    • Ранее «Урал» уволил Игоря Шалимова.
    • Гончаренко тренировал «Урал» в 2015 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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