Президент «Урала» анонсировал трансферы после назначения Гончаренко главным тренером

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб сделает несколько трансферов после назначения Виктора Гончаренко на пост главного тренера.

— Будете усиливаться под нового тренера?

— Конечно. Сейчас Виктор Михайлович разберется, посмотрит и решит, какие позиции или линии надо усилить.

— Бюджет на это есть?

— Найдем. Бюджета нет, но деньги будем искать, куда деваться? Хочется побыстрее выйти из этой ситуации.