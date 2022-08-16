Оздоев: «Откуда Генич знает про мою зарплату? Он работает в финансовом отделе клуба?»

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев прокомментировал информацию комментатора Константина Генича о том, что футболист зарабатывает в турецком клубе меньше, чем ему предлагали в «Урале».

– Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в екатеринбургском клубе вам давали более высокую зарплату, чем в Турции. Выходит, что для вас денежный фактор не стоял на первом месте при выборе новой команды?

– Откуда вопрос вообще про деньги? Кто вообще знает мою зарплату?

– Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич озвучил инсайд, что в «Урале» вам давали больше денег.

– Я с уважением отношусь к Геничу, но не видел, что он работает в финансовом отделе нашего клуба. Откуда он может знать про зарплату? Думаю, что неэтично обсуждать какие-то денежные вопросы.

– Просто многие расстроились, что вы покинули чемпионат России.

– Мне это приятно. Я так воспитан, что не считаю чужие деньги и не смотрю, кто сколько получает. Мне это абсолютно неинтересно. Тем более, когда люди не знают конкретной информации, об этом говорить бессмысленно. А говорить о зарплате тех или иных людей считаю не этично.