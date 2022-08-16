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    Оздоев: «Откуда Генич знает про мою зарплату? Он работает в финансовом отделе клуба?»

    Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев прокомментировал информацию комментатора Константина Генича о том, что футболист зарабатывает в турецком клубе меньше, чем ему предлагали в «Урале».

    – Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в екатеринбургском клубе вам давали более высокую зарплату, чем в Турции. Выходит, что для вас денежный фактор не стоял на первом месте при выборе новой команды?

    – Откуда вопрос вообще про деньги? Кто вообще знает мою зарплату?

    – Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич озвучил инсайд, что в «Урале» вам давали больше денег.

    – Я с уважением отношусь к Геничу, но не видел, что он работает в финансовом отделе нашего клуба. Откуда он может знать про зарплату? Думаю, что неэтично обсуждать какие-то денежные вопросы.

    – Просто многие расстроились, что вы покинули чемпионат России.

    – Мне это приятно. Я так воспитан, что не считаю чужие деньги и не смотрю, кто сколько получает. Мне это абсолютно неинтересно. Тем более, когда люди не знают конкретной информации, об этом говорить бессмысленно. А говорить о зарплате тех или иных людей считаю не этично.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • В дебютном матче хавбека стамбульская команда проиграла «Аланьяспору» (2:4).
    • Летом футболист покинул «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +69301

      insider_retro 7 минут назад

      Обычно так не кипятятся, когда большой перелёт или недолёт в цифрах...

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      Рейтинг: +16734

      Cleaner 19 минут назад

      Оздоев по пьяни всем рассказывал о своей огромной зарплате, а теперь удивляется, откуда ВСЕ про нее знают!...)))

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