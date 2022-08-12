Генич рассказал, сколько Оздоев зарабатывает в «Карагюмрюке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич раскрыл размер зарплаты полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева.

«Как вы думаете, какую сделали зарплату Оздоеву? 600 тысяч [евро] в год.

Это меньше, чем предлагал условный «Урал». Это молодой игрок, игрок сборной», – сказал Генич.

Ранее аналогичную информацию озвучил футбольный функционер Тимур Лепсая.