Дзюба отказывается от предложения «Адана Демирспор» с зарплатой 1,5 миллиона

Нападающий Артем Дзюба отказывается принимать предложение от «Адана Демирспор», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Турецкий клуб предложил футболисту зарплату в размере 150 тысяч евро в месяц и бонусы. 33-летний форвард пока отказывается от предложения.

Примечательно, что выплаты предусмотрены за десять месяцев в году. Соответственно, за год Дзюба сможет заработать 1,5 миллиона евро.