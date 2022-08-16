Агент рассказал, как Оздоев общается с Пирло

Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал о коммуникации футболиста с главным тренером Андреа Пирло.
— Как Оздоев общается с Пирло? Через переводчика?
— Магомед хорошо знает английский язык. У Пирло есть переводчик, который переводит с итальянского на английский.
— Пирло общается по-английски?
— Да. Скоро по-русски начнет говорить.
— Значит, между ними нет никакого языкового барьера?
— Не-не, Магомед — коммуникабельный парень. Он много лет играл бок-о-бок с иностранцами.
Источник: «РБ Спорт»