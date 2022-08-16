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    Агент рассказал, как Оздоев общается с Пирло

    Анзор Гаргаев, представитель полузащитника «Карагюмрюка» Магомеда Оздоева, рассказал о коммуникации футболиста с главным тренером Андреа Пирло.

    — Как Оздоев общается с Пирло? Через переводчика?

    — Магомед хорошо знает английский язык. У Пирло есть переводчик, который переводит с итальянского на английский.

    — Пирло общается по-английски?

    — Да. Скоро по-русски начнет говорить.

    — Значит, между ними нет никакого языкового барьера?

    — Не-не, Магомед — коммуникабельный парень. Он много лет играл бок-о-бок с иностранцами.

    • Оздоев заключил с «Карагюмрюком» контракт до 30 июня 2024 года.
    • В дебютном матче хавбека стамбульская команда проиграла «Аланьяспору» (2:4).
    • Летом футболист покинул «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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