Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Титов: «Зениту» бросили перчатку. Не только «Спартак» и ЦСКА»

Титов: «Зениту» бросили перчатку. Не только «Спартак» и ЦСКА»

15 августа 2022, 21:14
3

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

– Способен ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Для начала хочется пожелать всем ребятам здоровья, это самое главное. И я говорю это про всех футболистов РПЛ. У «Зенита», к сожалению, получил травму Клаудиньо, у «Спартака» – Мозес.

А хотелось бы смотреть на самых сильных футболистов на поле. Отмечу конкуренцию в РПЛ – мне нравится, как сегодня выглядит ЦСКА. Как бы мы ни соперничали друг с другом, но стоит признать, что армейцы сейчас очень здорово выглядят.

Сегодня «Зениту», как это модно говорить, бросили перчатку. Это способны сделать не только «Спартак» и ЦСКА, но и другие клубы.

Мне, например, очень нравится игра «Краснодара» со своим так называемым «детским садом», хотя там скорее уже «студенты», но все же.

К сожалению, буксует «Локомотив», но в нашем чемпионате есть команды, которые способны бороться на равных и обыгрывать «Зенит».

Вспомните и «Ахмат», который великолепно выглядел в матче с питерцами, пусть и в составе «Зенита» было удаление.

Так что играть с «Зенитом» можно и нужно, уже нет таких заголовков после стартовых туров, как «Зенит» уже чемпион и так далее, немножко, но такие настроения уже поутихли.

Мне бы очень хотелось, чтобы все играли в смелый футбол, а чего бояться? Хуже уже точно не будет.

Смотрим РПЛ дальше, надеюсь, что нас ждут такие же увлекательные игры. В первых турах забивали много и красиво!

Пока все вкусно, надеемся на десерт весной, чтобы интрига никуда не делась!

  • После 5 туров в РПЛ с 13 очками лидирует «Спартак».
  • У «Зенита» и «Ростова» по 11 баллов.
  • Далее идут ЦСКА (10), «Сочи» (9), «Динамо» (9), «Краснодар» (8), «Ахмат» (8).

Еще по теме:
Бубнов раскрыл тайну насчет карьеры Семака
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Титов Егор
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1660591974
Согласен. Спартак и ЦСКА смотрятся здорово. И это украшает наш чемпионат и создает конкуренцию. И в этих командах новые тренеры но не кто не жалуется "на переходный период ". И Краснодар с Ростовом пусть без блеска но исправно набирают очки
Ответить
ZAITZEFF2011
1660594549
Перчатку в первую очередь нужно бросать самим себе. Непродуманная селекция и необдуманная смена тренеров очень сказывается на конкуренции клубов с Зенитом в первую очередь.
Ответить
житель СПб
1660597318
Даешь хороший российский футбол!
Ответить
Главные новости
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
1
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
16:23
3
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар»
16:07
7
«Галатасарай» сделает предложение по игроку «Спартака»
15:26
5
Названы 3 кандидата на замену Альбе в «Ростове»
15:08
15
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
7
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Все новости
Все новости
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
17:16
Семак рассказал, сыграют ли Вендел и Педро с ЦСКА,
16:43
ФотоУчастник ЧМ-2026, игравший в РПЛ, нашел новый клуб
16:00
Фото«Зенит» расстался с молодым полузащитником
14:59
Бубнов – о Жедсоне в защите «Спартака»: «Вы охренели совсем?!»
14:50
8
В «Локомотиве» рассмотрят кандидатуру Талалаева
14:43
6
Стало известно, может ли Головин перейти в «Спартак»
14:29
5
В «Ротенберге» сказали, причастна ли Россия к названию клуба
14:13
1
Фото«Црвена Звезда» прекратила аренду игрока «Зенита»
13:59
3
Фото«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги
13:49
2
«Ротенберг» готов сыграть против «Локомотива»
13:40
3
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
13:16
1
Игрок «Динамо Мх» – о лимите: «В РПЛ часто приезжают легионеры третьего и четвертого сорта»
12:57
5
Появилась информация о конфликте Мостового с дочерью Семака
12:32
29
ВидеоАршавин начал тренерскую карьеру
12:14
12
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
11:58
4
Фото«Рубин» отправил защитника в сербский клуб
11:47
ВидеоСемак провел экскурсию мальчику, который расплакался на пресс-конференции
11:33
17
Фото«Торпедо» подписало экс-вингера «Спартака»
11:19
1
Семак сказал, началась ли перестройка в «Зените»
10:48
6
Талалаев предложил радикальное изменение в регламенте РПЛ
10:22
27
Раскрыта сумма, за которую «Монако» может продать Головина «Зениту»
10:06
10
Агент Мусаева высказался о возможном уходе игрока из ЦСКА
09:56
4
ФотоКлуб из Беларуси подписал игрока из РПЛ
09:28
Соболев – о настрое на ЦСКА: «Других вариантов, кроме как побеждать, у «Зенита» нет»
09:16
11
Агенты Родригеса прокомментировали возможный переход игрока в ЦСКА
09:02
3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба
08:49
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+