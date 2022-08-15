Титов: «Зениту» бросили перчатку. Не только «Спартак» и ЦСКА»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

– Способен ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство?

– Для начала хочется пожелать всем ребятам здоровья, это самое главное. И я говорю это про всех футболистов РПЛ. У «Зенита», к сожалению, получил травму Клаудиньо, у «Спартака» – Мозес.

А хотелось бы смотреть на самых сильных футболистов на поле. Отмечу конкуренцию в РПЛ – мне нравится, как сегодня выглядит ЦСКА. Как бы мы ни соперничали друг с другом, но стоит признать, что армейцы сейчас очень здорово выглядят.

Сегодня «Зениту», как это модно говорить, бросили перчатку. Это способны сделать не только «Спартак» и ЦСКА, но и другие клубы.

Мне, например, очень нравится игра «Краснодара» со своим так называемым «детским садом», хотя там скорее уже «студенты», но все же.

К сожалению, буксует «Локомотив», но в нашем чемпионате есть команды, которые способны бороться на равных и обыгрывать «Зенит».

Вспомните и «Ахмат», который великолепно выглядел в матче с питерцами, пусть и в составе «Зенита» было удаление.

Так что играть с «Зенитом» можно и нужно, уже нет таких заголовков после стартовых туров, как «Зенит» уже чемпион и так далее, немножко, но такие настроения уже поутихли.

Мне бы очень хотелось, чтобы все играли в смелый футбол, а чего бояться? Хуже уже точно не будет.

Смотрим РПЛ дальше, надеюсь, что нас ждут такие же увлекательные игры. В первых турах забивали много и красиво!

Пока все вкусно, надеемся на десерт весной, чтобы интрига никуда не делась!