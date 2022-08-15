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    Титов: «Зениту» бросили перчатку. Не только «Спартак» и ЦСКА»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

    – Способен ли «Спартак» побороться с «Зенитом» за чемпионство?

    – Для начала хочется пожелать всем ребятам здоровья, это самое главное. И я говорю это про всех футболистов РПЛ. У «Зенита», к сожалению, получил травму Клаудиньо, у «Спартака» – Мозес.

    А хотелось бы смотреть на самых сильных футболистов на поле. Отмечу конкуренцию в РПЛ – мне нравится, как сегодня выглядит ЦСКА. Как бы мы ни соперничали друг с другом, но стоит признать, что армейцы сейчас очень здорово выглядят.

    Сегодня «Зениту», как это модно говорить, бросили перчатку. Это способны сделать не только «Спартак» и ЦСКА, но и другие клубы.

    Мне, например, очень нравится игра «Краснодара» со своим так называемым «детским садом», хотя там скорее уже «студенты», но все же.

    К сожалению, буксует «Локомотив», но в нашем чемпионате есть команды, которые способны бороться на равных и обыгрывать «Зенит».

    Вспомните и «Ахмат», который великолепно выглядел в матче с питерцами, пусть и в составе «Зенита» было удаление.

    Так что играть с «Зенитом» можно и нужно, уже нет таких заголовков после стартовых туров, как «Зенит» уже чемпион и так далее, немножко, но такие настроения уже поутихли.

    Мне бы очень хотелось, чтобы все играли в смелый футбол, а чего бояться? Хуже уже точно не будет.

    Смотрим РПЛ дальше, надеюсь, что нас ждут такие же увлекательные игры. В первых турах забивали много и красиво!

    Пока все вкусно, надеемся на десерт весной, чтобы интрига никуда не делась!

    • После 5 туров в РПЛ с 13 очками лидирует «Спартак».
    • У «Зенита» и «Ростова» по 11 баллов.
    • Далее идут ЦСКА (10), «Сочи» (9), «Динамо» (9), «Краснодар» (8), «Ахмат» (8).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1021

      ZAITZEFF2011 7 минут назад

      Перчатку в первую очередь нужно бросать самим себе. Непродуманная селекция и необдуманная смена тренеров очень сказывается на конкуренции клубов с Зенитом в первую очередь.

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      Рейтинг: +5037

      Красногорск_Фан 50 минут назад

      Согласен. Спартак и ЦСКА смотрятся здорово. И это украшает наш чемпионат и создает конкуренцию. И в этих командах новые тренеры но не кто не жалуется "на переходный период ". И Краснодар с Ростовом пусть без блеска но исправно набирают очки

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