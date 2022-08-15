Президент «Урала»: «Задача Гончаренко – стать чемпионом России. Шучу»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о задачах нового главного тренера клуба Виктора Гончаренко.

– Какая задача стоит перед Гончаренко?

– Стать чемпионом России. Шучу. Задача – подготовить команду к играм, выправить положение, в котором сейчас оказалась команда. Мы об этом не говорили, но, думаю, Виктор Михайлович и сам это понимает. Надо выйти из кризиса.