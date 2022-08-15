В «Урале» прокомментировали возвращение Гончаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба.

«Считаю Гончаренко одним из лучших тренеров в нашей стране. Мы больше никого и не рассматривали, хотя нам назначили уже человек пять.

Любой здравомыслящий человек сначала бы подумал, Виктор Михайлович тоже подумал, но потом согласился. Мы очень рады этому», — сказал Иванов.