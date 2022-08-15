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    В «Урале» прокомментировали возвращение Гончаренко

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба.

    «Считаю Гончаренко одним из лучших тренеров в нашей стране. Мы больше никого и не рассматривали, хотя нам назначили уже человек пять.

    Любой здравомыслящий человек сначала бы подумал, Виктор Михайлович тоже подумал, но потом согласился. Мы очень рады этому», — сказал Иванов.

    • Ранее «Урал» уволил Игоря Шалимова.
    • Гончаренко тренировал «Урал» в 2015 году.
    • «Краснодар» – последний клуб Гончаренко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +775

      sined1951 13 минут назад

      Зря он согласился. Хотя может быть выбил у руководства обещания на усиление состава.

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