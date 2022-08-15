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    «Барселона» может расторгнуть контракт с Брайтвайтом в последний день трансферного окна

    В «Барселоне» изучают варианты прекращения сотрудничества с нападающим Мартином Брайтвайтом.

    Поведение 31-летнего футболиста раздражает руководство каталонцев – он не хочет уходить и уже отклонил несколько предложений.

    Брайтвайту предлагали перейти в другую команду бесплатно, что позволило бы ему просить более выгодные условия контракта.

    В итоге «Барса» может расторгнуть соглашение с датчанином в последний день трансферного окна. В таком случае у форварда будут проблемы с дальнейшим трудоустройством.

    • Контракт Брайтвайта с «Барселоной» действует до 2024 года.
    • После назначения Хави на пост главного тренера он провел на поле всего 22 минуты.

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    Источник: Sport.es

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