«Барселона» может расторгнуть контракт с Брайтвайтом в последний день трансферного окна

В «Барселоне» изучают варианты прекращения сотрудничества с нападающим Мартином Брайтвайтом.
Поведение 31-летнего футболиста раздражает руководство каталонцев – он не хочет уходить и уже отклонил несколько предложений.
Брайтвайту предлагали перейти в другую команду бесплатно, что позволило бы ему просить более выгодные условия контракта.
В итоге «Барса» может расторгнуть соглашение с датчанином в последний день трансферного окна. В таком случае у форварда будут проблемы с дальнейшим трудоустройством.
- Контракт Брайтвайта с «Барселоной» действует до 2024 года.
- После назначения Хави на пост главного тренера он провел на поле всего 22 минуты.
Источник: Sport.es