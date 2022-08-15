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    Агент Миранчука: «Торино» в перспективе готов заплатить за Лешу, но место в составе не обещали»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, дал понять, что у россиянина нет гарантии игрового времени в новой команде.

    – Во время переговоров обещала ли сторона «Торино», что Миранчук будет постоянно получать игровое время и стабильно выступать в основном составе?

    – Каждый тренер, спортивный директор или менеджер, который будет так говорить – как минимум, будет лукавить или обманывать, если при подписании футболиста будет обещать ему место в составе.

    Есть обойма игроков. За Лешу «Торино» в перспективе готов заплатить деньги. И сейчас заплатили за этот сезон. Есть видение и доверие.

    – И Алексей Миранчук в дебютном матче сразу забивает гол.

    – Тренер решил, посмотрел по тренировкам, как выглядит Леша. Он был готов. Леша прекрасно тренировался, прошел всю предсезонную подготовку. Все, он в обойме.

    Скоро подойдет Влашич, выйдет на свои кондиции. Будет интереснее. Насколько я помню, Юрич очень любит менять на 60-й минуте всю линию атаки.

    Ему нужен интенсивный футбол, свежие футболисты – для сохранения эффективности атаки и прессинга.

    • «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
    • Хавбек забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).
    • В перерыве игры его заменили из-за повреждения.

    Каким был дебют Миранчука за «Тoрино»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19639

      derrik2000 2 часа назад

      Это только у нас ГАРАНТИРОВАННО ОБЕЩАЮТ место в составе Химок сыну друга генерального спонсора клуба, а когда главный тренер категорически сопротивляется, его (тренера) увольняют.
      А У НИХ за место в основе в каждой команде нужно БИТЬСЯ: на тренировках, в играх, выходя на замену. Каждый день биться.

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      Рейтинг: +731

      SpartakMoskwa > derrik2000 1 час назад

      Что правда то правда

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