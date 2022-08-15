Агент Миранчука: «Торино» в перспективе готов заплатить за Лешу, но место в составе не обещали»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, дал понять, что у россиянина нет гарантии игрового времени в новой команде.
– Во время переговоров обещала ли сторона «Торино», что Миранчук будет постоянно получать игровое время и стабильно выступать в основном составе?
– Каждый тренер, спортивный директор или менеджер, который будет так говорить – как минимум, будет лукавить или обманывать, если при подписании футболиста будет обещать ему место в составе.
Есть обойма игроков. За Лешу «Торино» в перспективе готов заплатить деньги. И сейчас заплатили за этот сезон. Есть видение и доверие.
– И Алексей Миранчук в дебютном матче сразу забивает гол.
– Тренер решил, посмотрел по тренировкам, как выглядит Леша. Он был готов. Леша прекрасно тренировался, прошел всю предсезонную подготовку. Все, он в обойме.
Скоро подойдет Влашич, выйдет на свои кондиции. Будет интереснее. Насколько я помню, Юрич очень любит менять на 60-й минуте всю линию атаки.
Ему нужен интенсивный футбол, свежие футболисты – для сохранения эффективности атаки и прессинга.
- «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа за 12 миллионов евро.
- Хавбек забил в дебютном матче с «Монцей» (2:1).
- В перерыве игры его заменили из-за повреждения.
Каким был дебют Миранчука за «Тoрино»