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    Орлов высказался о судействе в матче «Зенит» – ЦСКА

    Журналист Геннадий Орлов не считает, что «Зениту» помогают судьи.

    • В 5-м туре РПЛ петербуржцы дома обыграли ЦСКА (2:1).
    • Арбитр Павел Кукуян отменил гол Хорхе Карраскаля из-за офсайда.
    • Этот момент вызвал споры, было ли у колумбийца положение «вне игры».

    «Сейчас говорят, что в спорных ситуациях судьи принимают решения в пользу «Зенита»? Не согласен. Бывают моменты, когда и команда Семака «страдает».

    Просто надо понимать, что питерцы любят атаковать, заставляют на себе фолить. Так было, например, и со «Спартаком» Константина Бескова.

    Легче всего сказать, что арбитры подыгрывают «Зениту». Да это полная глупость!

    Возвращаясь к эпизоду с Карраскалем – сейчас нет у нас офсайдных линий. Арбитр на линии принял вот такое решение. Он так видел момент.

    Считаю, по качеству игры «Зенит» все равно сильнее остальных», – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии27
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      Рейтинг: +583

      Zenit40k 12 минут назад

      О Господи,все видели офсайд ,только болельщики цска не видели и спартака
      Матч ТВ даже линию нарисовал ,алло
      Умейте проигрывать достойно

      2
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      Рейтинг: +16721

      Cleaner 34 минуты назад

      У Орлова уже давно СВОЯ вселенная в голове...(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +177

      Аден 40 минут назад

      что бы ты, старая бо м жина, сказала когда бы чистый гол бЗденита отменили?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2009

      АЛЕКС 58 1 час назад

      Старый маразматик проснулся

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +13394

      playsh 2 часа назад

      Вообще-то,ребята,Карраскалю с его уровнем игры забивать надо было,а не попадать в ногу Кержакову...И было бы ЦСКА счастье.

      0
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      Рейтинг: +10507

      alp 2 часа назад

      естественно, никакой помощи от судьям Зениту нет. Иначе, чем объяснить игнор пендаля в сторону коней и пендаль в сторону Зенита? кроме того, цска за 2006 год еще не отмылись, чтобы сейчас что то говорить про судейство

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +16721

      Cleaner > alp 32 минуты назад

      Сами то поняли, что написали??? А ЕГЭ по русскому языку Вы завалите. Учите Заглавные буквы и знаки Препинания...(

      0
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      Рейтинг: +181

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Гена, всем давно уже известно, что в Питере судьи судят по особому, всё спорное в пользу Зенита

      6
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      Рейтинг: +1282

      jek718875 2 часа назад

      Гена сиди уже дома и смотри мультфильм про чебурашку

      6
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      Рейтинг: +3688

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Когда был Спартак Бескова, про зенит и не слышал никто.

      8
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      Рейтинг: +13394

      playsh > Иван Петров 1986 2 часа назад

      Ну,Вы вспомнил времена...Тогда Зеня имела единственный титул,команда была обладателем кубка СССР в 1944году.

      0
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      Рейтинг: +748

      alex1004 > playsh 1 час назад

      Еще в 1984 году они выиграли чемпионат СССР. Как раз те времена :)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3688

      Иван Петров 1986 > playsh 1 час назад

      Так это не я вспомнил, это Орлов вспомнил. Я ему просто ответил.

      0
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      Рейтинг: +5628

      Павелий > alex1004 1 час назад

      Будем честны. Не выиграла, а была назначена чемпионом в честь юбилея главы города Романова.

      3
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      ...
      Рейтинг: +16721

      Cleaner > playsh 30 минут назад

      А все потому, что тогда не было ГАЗРЕЁМА для помощи команде из Питера.

      0
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      Рейтинг: +4269

      Enter2006 2 часа назад

      100% отмененный гол ЦСКА, вот и всё судейство

      9
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      Рейтинг: +13394

      playsh > Enter2006 1 час назад

      Вне игры,всё же,конечно,был.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4269

      Enter2006 > playsh 1 час назад

      Возможно Вы правы, на я не вижу вне игры

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      Рейтинг: +32699

      VVM1964 > playsh 47 минут назад

      Очень сомнительное утверждение - хотелось бы получить нормальное техническое подтверждение, а не голословное утверждение или линии 30 см толщины нарисованные не понятно кем ((( Момент очень пограничный и без техники определить сложно.

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      Рейтинг: +16721

      Cleaner > playsh 28 минут назад

      В подмазанном Газпрёмом сознании судей ВНЕигры, конечно же был! Ржу!

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      Рейтинг: +16547

      ilichkadr > VVM1964 3 минуты назад

      Посмотри финал ЧМ-1966 года и получи нормальное техническое подтверждение в исполнении бокового судьи Т. Бахрамова.

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