Орлов высказался о судействе в матче «Зенит» – ЦСКА

Журналист Геннадий Орлов не считает, что «Зениту» помогают судьи.
- В 5-м туре РПЛ петербуржцы дома обыграли ЦСКА (2:1).
- Арбитр Павел Кукуян отменил гол Хорхе Карраскаля из-за офсайда.
- Этот момент вызвал споры, было ли у колумбийца положение «вне игры».
«Сейчас говорят, что в спорных ситуациях судьи принимают решения в пользу «Зенита»? Не согласен. Бывают моменты, когда и команда Семака «страдает».
Просто надо понимать, что питерцы любят атаковать, заставляют на себе фолить. Так было, например, и со «Спартаком» Константина Бескова.
Легче всего сказать, что арбитры подыгрывают «Зениту». Да это полная глупость!
Возвращаясь к эпизоду с Карраскалем – сейчас нет у нас офсайдных линий. Арбитр на линии принял вот такое решение. Он так видел момент.
Считаю, по качеству игры «Зенит» все равно сильнее остальных», – сказал Орлов.
Источник: «Спорт-Экспресс»