Орлов высказался о судействе в матче «Зенит» – ЦСКА

Журналист Геннадий Орлов не считает, что «Зениту» помогают судьи.

В 5-м туре РПЛ петербуржцы дома обыграли ЦСКА (2:1).

Арбитр Павел Кукуян отменил гол Хорхе Карраскаля из-за офсайда.

Этот момент вызвал споры, было ли у колумбийца положение «вне игры».

«Сейчас говорят, что в спорных ситуациях судьи принимают решения в пользу «Зенита»? Не согласен. Бывают моменты, когда и команда Семака «страдает».

Просто надо понимать, что питерцы любят атаковать, заставляют на себе фолить. Так было, например, и со «Спартаком» Константина Бескова.

Легче всего сказать, что арбитры подыгрывают «Зениту». Да это полная глупость!

Возвращаясь к эпизоду с Карраскалем – сейчас нет у нас офсайдных линий. Арбитр на линии принял вот такое решение. Он так видел момент.

Считаю, по качеству игры «Зенит» все равно сильнее остальных», – сказал Орлов.