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Орлов высказался о судействе в матче «Зенит» – ЦСКА

15 августа 2022, 08:33
43

Журналист Геннадий Орлов не считает, что «Зениту» помогают судьи.

  • В 5-м туре РПЛ петербуржцы дома обыграли ЦСКА (2:1).
  • Арбитр Павел Кукуян отменил гол Хорхе Карраскаля из-за офсайда.
  • Этот момент вызвал споры, было ли у колумбийца положение «вне игры».

«Сейчас говорят, что в спорных ситуациях судьи принимают решения в пользу «Зенита»? Не согласен. Бывают моменты, когда и команда Семака «страдает».

Просто надо понимать, что питерцы любят атаковать, заставляют на себе фолить. Так было, например, и со «Спартаком» Константина Бескова.

Легче всего сказать, что арбитры подыгрывают «Зениту». Да это полная глупость!

Возвращаясь к эпизоду с Карраскалем – сейчас нет у нас офсайдных линий. Арбитр на линии принял вот такое решение. Он так видел момент.

Считаю, по качеству игры «Зенит» все равно сильнее остальных», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (43)
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ilichkadr
1660543233
На то он и арбитр, чтобы принимать какое-то решение.
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Enter2006
1660543392
100% отмененный гол ЦСКА, вот и всё судейство
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Иван Петров 1986
1660544223
Когда был Спартак Бескова, про зенит и не слышал никто.
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jek718875
1660544987
Гена сиди уже дома и смотри мультфильм про чебурашку
Ответить
Красногвардейчик
1660545209
Гена, всем давно уже известно, что в Питере судьи судят по особому, всё спорное в пользу Зенита
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alp
1660545469
естественно, никакой помощи от судьям Зениту нет. Иначе, чем объяснить игнор пендаля в сторону коней и пендаль в сторону Зенита? кроме того, цска за 2006 год еще не отмылись, чтобы сейчас что то говорить про судейство
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Plyash
1660545552
Вообще-то,ребята,Карраскалю с его уровнем игры забивать надо было,а не попадать в ногу Кержакову...И было бы ЦСКА счастье.
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АЛЕКС 58
1660546993
Старый маразматик проснулся
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ALEX ML
1660559442
Арбитр на линии принял хорошую сумму из народного достояния
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vladimir-7
1660560985
Орел сизорылый, ни один проходимец или вор, никогда не сознается, что он кого-то обманул или украл у кого-то.
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