В «Спартаке» прокомментировали назначение Генича на матч с «Сочи»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о назначении комментатора Константина Генича на матч московского клуба против «Сочи».

Генич комментирует игру «Спартака» впервые за пят месяцев.

В апреле Константин заявил, что не будет комментировать матчи «Спартака» до конца сезона-2021/22. Он объяснил это желанием клуба.

«Мы его не банили. Я уже говорил, что это решение телеканала «Матч». Обращайтесь к ним.

«Спартак» приветствует возвращение Генича? «Спартаку» не так важно, кто комментирует. Главное, чтобы команда хорошо играла. А Генич это или Черданцев – дело второе. Думаю, что Костя профессионально отработает», – сказал Зеленов.