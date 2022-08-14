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    В «Спартаке» прокомментировали назначение Генича на матч с «Сочи»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о назначении комментатора Константина Генича на матч московского клуба против «Сочи».

    • Генич комментирует игру «Спартака» впервые за пят месяцев.
    • В апреле Константин заявил, что не будет комментировать матчи «Спартака» до конца сезона-2021/22. Он объяснил это желанием клуба.

    «Мы его не банили. Я уже говорил, что это решение телеканала «Матч». Обращайтесь к ним.

    «Спартак» приветствует возвращение Генича? «Спартаку» не так важно, кто комментирует. Главное, чтобы команда хорошо играла. А Генич это или Черданцев – дело второе. Думаю, что Костя профессионально отработает», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4401

      mopecekca 1 час назад

      Черадецев это кто?

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