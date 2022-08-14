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  • «Температура поднималась до 39,5». В ЦСКА рассказали о плохом самочувствии Карраскаля в матче с «Зенитом»

«Температура поднималась до 39,5». В ЦСКА рассказали о плохом самочувствии Карраскаля в матче с «Зенитом»

14 августа 2022, 17:53
5

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал о плохом самочувствии Хорхе Карраскаля в матче с «Зенитом» (1:2). Игрок начал встречу на скамейке запасных, он появился на поле на 46-й минуте и отыграл один тайм.

«К сожалению, у Хорхе действительно была очень непростая неделя. Рабочую визу в России сделать нельзя, и самым оптимальным вариантом является поездка в Турцию и оформление через местное консульство.

Иной вариант – лететь на Родину – уже куда менее удобный. Напомню, что зимой с Карраскалем было подписано арендное соглашение, предполагавшее оформление рабочей визы на срок контракта. Активировавшийся долгосрочный контракт предполагает оформление рабочей визы уже на новый прописанный срок.

Два дня в Турции и утомительные нынче перелеты – и ко всему добавилась вирусная инфекция, температура поднималась до 39,5. С этой проблемой справились, но после небольшой тренировочной паузы проявился и мышечный дискомфорт.

Поэтому можно лишь поблагодарить медицинский штаб и, конечно, самого Хорхе за то, что вчерашние 45 минут вообще стали возможными. Обстоятельства недельного цикла этому явно не способствовали», – сказал Брейдо.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига ЦСКА Карраскаль Хорхе
Комментарии (5)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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житель СПб
1660493174
Молодец Карраскаль - проявил самоотверженность.
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СвинкаСправедливости
1660496204
То-то я и смотрю он бредил на поле прям.
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Great Tartaria
1660499450
я думаю, про температуру загнул ( вежливо)..... может и была , но не такая....... а была бы 39.5 накануне матча никто бы и на 5 минут выпускать не стал бы, лечился бы неделю минимум, тем более про ужасный короновирус еще не забыли....
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neveldomha
1660542356
А тест на ковид сдал?
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