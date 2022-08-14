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    «Температура поднималась до 39,5». В ЦСКА рассказали о плохом самочувствии Карраскаля в матче с «Зенитом»

    Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо рассказал о плохом самочувствии Хорхе Карраскаля в матче с «Зенитом» (1:2). Игрок начал встречу на скамейке запасных, он появился на поле на 46-й минуте и отыграл один тайм.

    «К сожалению, у Хорхе действительно была очень непростая неделя. Рабочую визу в России сделать нельзя, и самым оптимальным вариантом является поездка в Турцию и оформление через местное консульство.

    Иной вариант – лететь на Родину – уже куда менее удобный. Напомню, что зимой с Карраскалем было подписано арендное соглашение, предполагавшее оформление рабочей визы на срок контракта. Активировавшийся долгосрочный контракт предполагает оформление рабочей визы уже на новый прописанный срок.

    Два дня в Турции и утомительные нынче перелеты – и ко всему добавилась вирусная инфекция, температура поднималась до 39,5. С этой проблемой справились, но после небольшой тренировочной паузы проявился и мышечный дискомфорт.

    Поэтому можно лишь поблагодарить медицинский штаб и, конечно, самого Хорхе за то, что вчерашние 45 минут вообще стали возможными. Обстоятельства недельного цикла этому явно не способствовали», – сказал Брейдо.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Сегодня, 17:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17033

      житель СПб 2 минуты назад

      Молодец Карраскаль - проявил самоотверженность.

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