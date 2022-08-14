Анна Асти: «Я фанатка Дзюбы, как и он – мой. Артем классный и приятный мужчина»

Бывшая участница дуэта Artik & Asti, певица Анна Дзюба (она же – Анна Асти) рассказала о знакомстве с форвардом Артемом Дзюбой. Они однофамильцы.
– Что вы знаете про Артема Дзюбу?
– Мне кажется, то же самое, что и все.
– Вы знакомы с ним?
– Лично – нет, но мы переписывались в социальной сети, познакомились. Однажды он в одной передаче сказал, что ему нравится моя песня – по-моему, трек «Очень-очень». Это одна из его любимых песен, как он сказал. Я ему написала: «Вау, спасибо! Я твой фанат!». Он в ответ написал: «А я тоже твой фанат». Артем – классный футболист, приятный и воспитанный мужчина. Надеюсь, мы с ним в жизни пересечемся.
- Дзюба с мая свободный агент.
- Ранее он покинул расположение «Рубина», с которым поддерживал форму.
- Возможно, Дзюба продолжит карьеру в турецком «Истанбуле».
Источник: «РБ Спорт»