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  • Анна Асти: «Я фанатка Дзюбы, как и он – мой. Артем классный и приятный мужчина»

Анна Асти: «Я фанатка Дзюбы, как и он – мой. Артем классный и приятный мужчина»

14 августа 2022, 12:01
19

Бывшая участница дуэта Artik & Asti, певица Анна Дзюба (она же – Анна Асти) рассказала о знакомстве с форвардом Артемом Дзюбой. Они однофамильцы.

– Что вы знаете про Артема Дзюбу?

– Мне кажется, то же самое, что и все.

– Вы знакомы с ним?

– Лично – нет, но мы переписывались в социальной сети, познакомились. Однажды он в одной передаче сказал, что ему нравится моя песня – по-моему, трек «Очень-очень». Это одна из его любимых песен, как он сказал. Я ему написала: «Вау, спасибо! Я твой фанат!». Он в ответ написал: «А я тоже твой фанат». Артем – классный футболист, приятный и воспитанный мужчина. Надеюсь, мы с ним в жизни пересечемся.

  • Дзюба с мая свободный агент.
  • Ранее он покинул расположение «Рубина», с которым поддерживал форму.
  • Возможно, Дзюба продолжит карьеру в турецком «Истанбуле».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Дзюба Артем
Комментарии (19)
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JTherry
1660468701
"певичка" увидела видос рукаку и сменила фамилию на псевдоним...)
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DOCTOR PENALTY
1660470543
Вы в жизни пересечётесь только тогда, когда ты сменишь пол. А так Дзюбе неинтересно.
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alex1951
1660472590
Вот и встретились два одиночества....(песня Бубы) Дзюбаниха и Дзюбан получают свой оргазм... PS Правда непонятки,какого черта ,эту путану ,.Бомба,, у себя впечатывает.... Это же не порносайт...
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гууд
1660473739
– Что вы знаете про Артема Дзюбу? – Мне кажется, то же самое, что и все. теперь понятно кому он свой знаменитый видос посылал)))
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jek718875
1660474134
Он+она=Дзюбилы
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НикКин
1660475592
Как эта новость вообще к спорту относится Бомбандир желтая преса стал а как же новости футбол на другом сайте посмотришь
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Иван Петров 1986
1660482393
Зачем про эту дуру вспоминать - это имеет отношение к футболу?
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Юрэс
1660487441
Я ху ю,Клава
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