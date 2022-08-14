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    Анна Асти: «Я фанатка Дзюбы, как и он – мой. Артем классный и приятный мужчина»

    Бывшая участница дуэта Artik & Asti, певица Анна Дзюба (она же – Анна Асти) рассказала о знакомстве с форвардом Артемом Дзюбой. Они однофамильцы.

    – Что вы знаете про Артема Дзюбу?

    – Мне кажется, то же самое, что и все.

    – Вы знакомы с ним?

    – Лично – нет, но мы переписывались в социальной сети, познакомились. Однажды он в одной передаче сказал, что ему нравится моя песня – по-моему, трек «Очень-очень». Это одна из его любимых песен, как он сказал. Я ему написала: «Вау, спасибо! Я твой фанат!». Он в ответ написал: «А я тоже твой фанат». Артем – классный футболист, приятный и воспитанный мужчина. Надеюсь, мы с ним в жизни пересечемся.

    • Дзюба с мая свободный агент.
    • Ранее он покинул расположение «Рубина», с которым поддерживал форму.
    • Возможно, Дзюба продолжит карьеру в турецком «Истанбуле».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 12:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24661

      JTherry 11 минут назад

      "певичка" увидела видос рукаку и сменила фамилию на псевдоним...)

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