Анна Асти: «Я фанатка Дзюбы, как и он – мой. Артем классный и приятный мужчина»

Бывшая участница дуэта Artik & Asti, певица Анна Дзюба (она же – Анна Асти) рассказала о знакомстве с форвардом Артемом Дзюбой. Они однофамильцы.

– Что вы знаете про Артема Дзюбу?

– Мне кажется, то же самое, что и все.

– Вы знакомы с ним?

– Лично – нет, но мы переписывались в социальной сети, познакомились. Однажды он в одной передаче сказал, что ему нравится моя песня – по-моему, трек «Очень-очень». Это одна из его любимых песен, как он сказал. Я ему написала: «Вау, спасибо! Я твой фанат!». Он в ответ написал: «А я тоже твой фанат». Артем – классный футболист, приятный и воспитанный мужчина. Надеюсь, мы с ним в жизни пересечемся.